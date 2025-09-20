¿Qué Letras Toca Pago de Pensión Bienestar del 22 a 25 de Septiembre? Últimos Días de Calendario

Después de varios días de dispersión el calendario de pagos de la Pensión Bienestar llega a su recta final, por eso acá te decimos a qué letras les depositan su apoyo del 22 al 25 de septiembre 2025, pues aún hay varios adultos mayores, mujeres con bienestar, madres solteras trabajadoras y personas con discapacidad que faltan por cobrar.

Pese a que el pago de Pensión Bienestar es lo que más atrae en septiembre 2025, las autoridades también dieron a conocer el registro que hay para adultos mayores de 60 a 64 años, por eso una nota te dejamos el link para solicitar tu inscripción desde casa. Además, te contamos los días en que habrá entrega de tarjetas para beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que hicieron su trámite para entrar al programa universal recientemente.

¿Cuándo depositan la Pensión del Bienestar septiembre 2025?

El penúltimo pago de la pensión adultos mayores Bienestar inició el pasado lunes 1 de septiembre y va a terminar el próximo jueves 25 del mismo mes. Durante todo ese lapso, la gran mayoría de beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar, Madres Solteras Trabajadoras y discapacitados ya lograron cobran su apoyo económico.

Hasta el momento, las personas que ya cobraron su pensión son todas las que su primer apellido inicia con alguna de las siguientes letras:

Letra A : Lunes 1 de septiembre 2025.

: Lunes 1 de septiembre 2025. Letra B : Martes 2 de septiembre 2025.

: Martes 2 de septiembre 2025. Letra C : Miércoles 3 y jueves 4 de septiembre 2025.

: Miércoles 3 y jueves 4 de septiembre 2025. Letras D, E, F : Viernes 5 de septiembre 2025.

: Viernes 5 de septiembre 2025. Letra G : Lunes 8 y martes 9 de septiembre 2025.

: Lunes 8 y martes 9 de septiembre 2025. Letras H, I, J, K : Miércoles 10 de septiembre 2025

: Miércoles 10 de septiembre 2025 Letra L : Jueves 11 de septiembre 2025.

: Jueves 11 de septiembre 2025. Letra M : Viernes 12 y lunes 15 de septiembre 2025.

: Viernes 12 y lunes 15 de septiembre 2025. Letras N, Ñ, O : miércoles 17 de septiembre 2025.

: miércoles 17 de septiembre 2025. Letras P, Q : Jueves 18 de septiembre 2025.

: Jueves 18 de septiembre 2025. Letra R: Viernes 19 de septiembre 2025.

¿A qué letras les toca pago de la Pensión Bienestar del 22 al 25 de septiembre?

De acuerdo con el calendario que dio a conocer la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, del lunes 22 al jueves 25 de septiembre las siguientes letras van a recibir su apoyo económico correspondiente al bimestre de septiembre-octubre 2025:

Letra R : Lunes 22 de septiembre 2025.

: Lunes 22 de septiembre 2025. Letra S : martes 23 de septiembre 2025.

: martes 23 de septiembre 2025. Letras T, U, V : miércoles 24 de septiembre 2025.

: miércoles 24 de septiembre 2025. Letras W, X, Y, Z: jueves 25 de septiembre 2025.

¿Cuánto pagan de Pensión Bienestar a adultos mayores, Madres Solteras Trabajadoras y personas con discapacidad?

Durante el mes de septiembre y en cada dispersión que hay de la Pensión de Bienestar en 2025, los adultos mayores cobran 6,200 pesos cada uno. Mientras que a las beneficiarias del apoyo a Madres Solteras y Trabajadoras les depositan la cantidad de 1,650 pesos o 3,720 pesos, según sea el caso.

Por último, los que forman parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad gozan de un pago bimestral de 3,200 pesos en 2025.

