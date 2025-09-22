Dos Potenciales Ciclones Podrían Sumarse al Huracán Gabrielle: Conagua Da Ubicación

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitió un aviso hoy, 22 de septiembre de 2025, sobre dos potencial ciclón en el océano Atlántico, que podrían sumarse al huracán Gabrielle.

Cabe recordar que Gabrielle se convirtió en huracán categoría, se prevé que para este lunes en las Bermudas, podría provocar lluvia y viento, de acuerdo con los reportes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Video: Clima Hoy en México del 22 de Septiembre de 2025 con Raquel Méndez: Tormenta Narda

Los meteorólogos del NHC avisaron la semana pasada que aún podría faltar el 60% de la actividad ciclónica tras un comienzo "relativamente tranquilo" de la temporada en el Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre y que el 10 de septiembre tuvo su "pico climatológico".

Hasta ahora son siete los ciclones este año en el Atlántico: además de Gabrielle, el huracán Erin y las tormentas Andrea, Barry, Dexter, Fernand y Chantal, que ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte (EUA).

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) previó una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

Noticia relacionada: Aviso por la Fuerza de la Tormenta Tropical Narda: ¿Evolucionará a Huracán?

¿Dónde se ubican los potenciales ciclones?

La Conagua alertó por dos potenciales ciclones en el Atlántico que podrías sumarse al huracán Gabrielle, esta es su ubicación:

Zona de baja presión asociada con una onda tropical, se ubica al este de las Antillas Menores. Mantiene 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas e incrementa a 30% en 7 días. Se localiza aproximadamente a 3,820 km al este de las costas de Quintana Roo y se desplaza rápidamente hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 24 y 32 km/h. Zona de baja presión asociada con una onda tropical en el Atlantico central. Presenta 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas e incrementa a 60% en 7 días. Se localiza aproximadamente a 5,415 km al este de las costas de Quintana roo y se desplaza hacia el oeste-noroeste.

⚠️Continúa la vigilancia de dos zonas de #BajaPresión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el océano #Atlántico.🤓 pic.twitter.com/M5Oe5g84Y6 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2025

Con información de N+ y EFE

