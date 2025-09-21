Viuda de Charlie Kirk Asegura que Ella Perdona al Presunto Asesino de su Esposo

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, dijo entre lágrimas este domingo, durante el homenaje realizado a su esposo y líder conservador, que perdona a su presunto asesino.

Visiblemente conmovida, la mujer fue ovacionada al expresar su perdón al joven que presuntamente disparó en contra del activista de MAGA, de 31 años de edad.

Lo perdono porque lo hizo Jesucristo y es lo que Charlie (Kirk) haría

Video: Erika Kirk Asegura que Charlie Kirk Murió Haciendo lo que Amaba Durante Funeral

Erika afirmó que el trabajo de su esposo estaba enfocado en la población joven, como el hombre que está detenido y es acusado por la presunta comisión del asesinato.

La respuesta al odio no es el odio, la respuesta que sabemos, según el Evangelio, es el amor. Más amor, amor para nuestros enemigos, amor para aquellos que nos persiguen.

Nota relacionada: "Charlie Kirk Es un Mártir de la Libertad": Trump Rinde Homenaje a Líder Conservador Asesinado

La viuda del conservador dijo que en medio de su dolor encontraba consuelo en que su esposo dejó este mundo sin arrepentimientos.

“Mi esposo, Charlie, quería salvar a jóvenes como el que le quitó la vida”, dijo Erika Kirk, quien asumirá el liderazgo de Turning Point.

El acto de homenaje para Kirk, a quien Trump atribuye un papel fundamental en su victoria electoral de 2024, atrajo a decenas de miles de dolientes, incluidos el vicepresidente JD Vance, otros altos funcionarios del gobierno y jóvenes conservadores influenciados por el activista de 31 años.

