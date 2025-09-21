Tormenta Tropical Gabrielle se Fortalece a HURACÁN: Trayectoria
Este domingo la tormenta tropical tomó fuerza y continúa su desplazamiento hacia el nor-noroeste con vientos sostenidos de 120 km/h.
Este domingo 21 de septiembre de 2025, la Tormenta Tropical Gabrielle se ha fortalecido hasta convertirse en huracán.
9/21 5pm: #Gabrielle has strengthened to the 2nd hurricane of the 2025 Atlantic hurricane season. The most significant threat is hazardous surf and rip currents at the beaches of #Bermuda, along the U.S. East coast from North Carolina northward, and Atlantic Canada. pic.twitter.com/Hq49nWxHPM— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 21, 2025
Gabrielle alcanza ya la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson mientras avanza por el Atlántico Central, según reportes recientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El centro del ciclón tropical se localiza a 515 kilómetros al este de Bermuda y a 2,655 kilómetros al este-noreste de Cancún, Quintana Roo.
El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de hasta 150 km/h, con un desplazamiento hacia el nor-noroeste a 17 km/h.
A pesar de su fortalecimiento, Gabrielle no representa amenaza para territorio mexicano debido a su ubicación y trayectoria proyectada, informó Conagua. Se recomienda a la navegación marítima mantenerse informada sobre la evolución del sistema.
Gabrielle es uno de los fenómenos ciclónicos activos en esta temporada de huracanes en el Atlántico, que se prevé más activa de lo habitual según pronósticos de organismos internacionales.
