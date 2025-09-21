Sin Registro de Desaparición del Cantante Bayron Sánchez en Sonora, Responde Fiscalía Local

La Fiscalía General de Justicia del Estado Sonora (FGJES) señaló que no se tiene registro, denuncia o indicio de que Bayron Sánchez, conocido como B King, y Jorge Herrera hayan desaparecido en Sonora, tras solicitud de ayuda del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este sábado, el mandatario colombiano pidió ayuda a su homóloga mexicana para poder localizar al músico, luego de que se reportara su desaparición en la Ciudad de México.

Video: Petro Pide a Claudia Sheinbaum Ayuda para Localizar a Dos Artistas Colombianos en México

A través de una tarjeta informativa, la fiscalía local señaló que no se tiene registro, denuncia o indicio de que B King y Herrera hayan desaparecido en Sonora. Además, indicó que "hasta el momento no se cuenta con ningún dato que soporte la posibilidad de que hayan venido a cantar al estado de Sonora en fecha alguna".

Esto luego de que el presidente Petro haya señalado que desaparecieron después de su concierto en Sonora.

La FGJES apuntó también que "mediante la coordinación interinstitucional, se ha establecido que estas personas fueron vistas por última vez en la Ciudad de México", por lo que "la investigación corre a cargo de las autoridades de la Ciudad de México, las cuales ya han publicado fichas de búsqueda de las personas desaparecidas".

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora apuntó que seguirá realizando indagaciones que procedan, para establecer, en su caso, cualquier dato que pudiera surgir y que sirva o auxilie en la investigación que realizan las autoridades competentes.

¿Quién es el cantante colombiano B-King?

El cantante B-King es originario de Santander y creció en Medellín; es reconocido en la escena musical de Colombia y llegó a México para dar presentaciones en el país. Un día antes de su desaparición, agradeció al público mexicano por un concierto en la capital, en su última publicación en Instagram.

Muchas gracias, mi México lindo y querido. Me siento contento y agradecido

Entre sus éxitos se encuentran canciones como “Destino”, “Qué rico besarnos”, “Made in Cali” y “Me necesitas”, publicó un mensaje expresando su preocupación:

