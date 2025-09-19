Reportan Desaparición del Cantante 'B-King' y el DJ 'Regio Clown' en Polanco, CDMX

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) investigan la desaparición en Polanco del cantante Bayron Sánchez, de 31 años, mejor conocido como 'B-King' y el DJ Jorge Herrera 'Regio Clown', ambos de nacionalidad colombiana.

Video relacionado: Difunden Fichas de Búsqueda de Tres Hombres Desaparecidos en Querétaro

De acuerdo con los reportes policiacos, se les vio por última vez el martes 16 de septiembre de 2025, en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo; ambos estaban juntos y se desconoce su paradero.

Según las declaraciones de testigos, los dos músicos habían acudido a un gimnasio en Masaryk, cerca de las 16:00 horas, pero no se tienen noticias de su paradero. Se emitió la ficha de búsqueda y se activaron los protocolos correspondientes.

El cantante Bayron Sánchez es expareja de la DJ Marcela Reyes, también colombiana, y ella en sus redes sociales pidió ayuda para localizarlo e incluso solicitó el apoyo del presidente Gustavo Petro y de la Cancillería de Colombia.

Por favor, necesitamos ayuda para encontrarlo. No sabemos nada desde el martes

¿Quién es el cantante colombiano B-King?

El cantante B-King es originario de Santander y creció en Medellín; es reconocido en la escena musical de Colombia y llegó a México para dar presentaciones en el país. Un día antes de su desaparición, agradeció al público mexicano por un concierto en la capital, en su última publicación en Instagram.

Muchas gracias, mi México lindo y querido. Me siento contento y agradecido

¿Quién es el DJ Jorge Herrera 'Regio Clown'?

El DJ Jorge Herrera, mejor conocido como 'Regio Clown', de 35 años y con una estatura de 1.80 metros.

A través de sus redes sociales dio a conocer que estaba en México y tendría una presentación en medio de las celebraciones de la independencia en un club de Insurgentes, el domingo el 14 de septiembre.

Por ahora, sus familiares de ambos músicos están atentos a lo que les informen las autoridades de la CDMX.

Mamá de 'B-King' expresa su preocupación

La mamá del cantante Bayron Sánchez 'B-King', que ha forjado su carrera con canciones como “Destino”, “Qué rico besarnos”, “Made in Cali” y “Me necesitas”, publicó un mensaje expresando su preocupación:

Hijo de mi alma y de mis entrañas, le pido a Dios que todo lo ve y que hace lo imposible posible, que te devuelva sano y salvo. Solo Dios sabe el dolor que siento en este momento, mi B-King, mi rey

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

