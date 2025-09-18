Desaparecen Tres Empresarios del Sur del Estado de Veracruz; Acudían a Supervisar una Obra

Desde hace aproximadamente diez días, se dio a conocer que tres empresarios del municipio de Coatzacoalcos fueron reportados como desaparecidos, esto de acuerdo con la información brindada por sus familiares desde el pasado ocho de septiembre, tras presuntamente acudir al municipio de Texistepec para supervisar una obra, durante el trayecto se perdió la comunicación con ellos.

Se informó que las personas desaparecidas son Jesús Trujillo Pacheco, su yerno Carlos Alberto Bernaldez y José Francisco Sánchez Avendaño, un empresario dedicado al ramo de los aceites y lubricantes, todos originarios del municipio de Coatzacoalcos. La familia mencionó que la última ubicación conocida en la que se tuvo comunicación con ellos corresponde al tramo de la carretera Antigua que conecta a la localidad de Texistepec con la de Sayula de Alemán.

Hasta el momento los familiares se han dedicado a difundir la ficha de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda de veracruz (CEBV) de uno de ellos, la cual corresponde al ciudadano José Francisco Sánchez Avendaño.

La noche del pasado miércoles 17 de septiembre ocurrió un hecho violento en contra una persona, quien fue identificado como un empresario del ramo de materiales para la construcción. Los primeros reportes señalaban que la víctima podría tratarse de Ignacio Pablo Sánchez excandidato del Partido del Trabajo en este municipio. Los hechos se registraron en Santiago Sochiapan, municipio veracruzano ubicado en la región del Papaloapan.

Elementos de seguridad arribaron hasta el lugar de los hechos luego del reporte del asesinato, para posteriormente comenzar con las investigaciones correspondientes. Más tarde las primera versiones fueron confirmadas, ya que mediante redes sociales la dirigencia del Partido del Trabajo (PT) expresó en un comunicado su consternación y condenó el asesinato del excandidato, Ignacio Pablo Sánchez conocido también como “Nacho Pablo”, quien participó en la busca de la presidencia municipal de Santiago Sochiapan.

