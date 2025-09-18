Imputan a Mujer por Presuntamente Matar a su Pareja Durante Pelea en Coatzacoalcos, Veracruz

La Fiscalía Regional de Coatzacoalcos, realizó imputación en contra de Susana “N” como probable responsable del delito de homicidio en riña en agravio de la víctima C.A.R, por hechos ocurridos en la colonia San Silverio, cuando presuntamente privó de la vida a la víctima.

El juez dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. Cabe recordar que el hombre que perdió la vida durante una pelea la madrugada del pasado domingo 14 de septiembre, era su pareja. Presuntamente, ambos se encontraban en estado de ebriedad y bajo los efectos de algún otro tóxico.

¿Cómo ocurrieron los hechos donde murió un hombre presuntamente a manos de su pareja en Coatzacoalcos?

El pasado domingo 14 de septiembre, un hombre perdió la vida presuntamente durante una pelea con su pareja, cuando ambos se encontraban en estado de ebriedad en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la calle 10 de Noviembre de la colonia San Silverio, al poniente de la ciudad alrededor de las 3 de la mañana. Al momento en que los elementos de la Cruz Roja llegaron al sitio, el hombre que respondía al nombre de Carmelo, de aproximadamente 45 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

Posterior a los hechos,el área de la colonia San Silverio fue asegurada por elementos de la Policía Municipal, mientras que personal de Servicios Periciales, realizó el levantamiento del cuerpo, mismo que fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

