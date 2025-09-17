Menor de Edad y Dos Adultos Terminan Heridos tras Ataque con Explosivos en Mercado de Orizaba

En el municipio de Orizaba, Veracruz, durante el transcurso del pasado martes 16 de septiembre se registraron dos presuntos ataques con artefactos explosivos en diferentes puntos del mercado Emiliano Zapata. Hasta el momento, se reporta un saldo tres personas lesionadas, entre ellos una menor de edad.

Video: Ataques con Artefactos Explosivos Dejan Tres Heridos en Mercado de Orizaba

De acuerdo la información obtenida, el primer hecho ocurrió alrededor de las 11:30 horas de la mañana del pasado martes 16 de septiembre sobre la calle Norte 14 A, entre Oriente 13 y 15, cuando un individuo de complexión delgada, presuntamente arrojó un artefacto explosivo casero debajo de una camioneta que en ese momento se encontraba estacionada.

Al ocurrir la explosión, una mujer caminaba cerca del vehículo junto con su bebé, resultando lesionadas ambas personas. Instantes después se reportó que terminaron con lesiones menores.

Minutos más tarde, se registró un segundo estallido dentro de una cremería ubicada en la nave 6 del mercado Emiliano Zapata, en el tramo comprendido entre Oriente 11 y 13. Como resultado de este ataque, se reportó que una mujer resultó con lesiones. Informes indican que en ninguno de los dos casos se presentó la necesidad de ser hospitalizados.

Se registra incendio en taquería de Coatzacoalcos

Durante la mañana de este miércoles 17 de septiembre, se registró un incendio en una taquería ubicada sobre la avenida Juan Osorio Lopez y Plan de San Luis de la colonia Villas del Sur del municipio de Coatzacoalcos. Fueron los vecinos del lugar quienes dieron aviso a las corporaciones de emergencia al ver el humo que salía del restaurante.

Video: Se Incendia Taquería en Coatzacoalcos, Veracruz

De acuerdo a la información de Jorge García, Comandante de Bomberos, todo indica que el siniestro pudo haberse ocasionado por una falla en el sistema eléctrico.

Desde las ventanas pudimos observar que es un lugar específico donde se genera el humo, no hay flamas solo humo. Estamos esperando al propietario para entrar y confirmar en lo que se maneja todo el sistema eléctrico.

Hasta el momento se reporta que debido a este incidente no hay personas lesionadas, sin embaro, se confirmó que existe una afectación material cuantiosa.

