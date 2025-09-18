Dos Adultos Mueren y una Menor Resulta Lesionada en Choque Entre Auto y Autobús en Córdoba

La mañana de este jueves 18 de septiembre, se registró un fatal accidente donde dos personas perdieron la vida, y una menor resultó lesionada, en el bulevar Córdoba-Fortín, en la zona centro del estado de Veracruz.

De acuerdo con los hechos, los dos adultos que fallecieron y la menor de 9 años que resultó con lesiones graves, viajaban a bordo de un vehículo particular y se dirigían hacia el centro de la ciudad de Córdoba, cuando se impactaron contra un autobús de la ruta Bosques-Centro, el cual presuntamente transitaba a exceso de velocidad.

Video: Fuerte Accidente entre Auto y Autobús Deja Dos Personas Muertas y una Menor Lesionada en Córdoba

El auto quedó destrozado en la parte frontal, por lo que fue necesaria la presencia de los cuerpos de emergencia en el lugar de los hechos. Según datos, la menor resultó con trauma en el tórax debido al impacto, ya que viajaba en la parte trasera del vehículo. La pequeña de identidad resguardada, fue canalizada al Hospital Regional Córboda-Yanga, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, donde se reportó con estado de salud reservado.

Policía Ministerial, Estatales, paramédicos de la Cruz Roja y Servicios Funerarios llegaron al bulevar Córdoba-Fortín, para acordonar el área y realizar el retiro de los cuerpos, mismos que fueron llevados al Servicio Médico Forense (SEMEFO). También, llegaron al punto familiares, por lo que se logró saber que presuntamente las víctimas serían vecinos de los alrededores; sin embargo, sus identidades aún no han sido relevadas.

En la zona se registró tráfico vehicular pesado, debido a las maniobras que se realizaron para el retiro de las unidades.

Estudiante es arrollado por auto en Córdoba

Un estudiante de 16 años, resultó lesionado, luego de intentar cruzar la calle y no se percatara de que un automóvil circulaba sobre dicha vialidad, por lo que terminó siendo arrollado. Los hechos ocurrieron en el cruce de la Avenida 11 y calle 22 de la colonia San José de Córdoba.

Noticia relacionada: Estudiante Termina con Fractura y Trauma de Cráneo al Ser Atropellado por un Auto en Córdoba

El automóvil color amarillo circulaba por la avenida cuando de pronto, del camellón salió el estudiante, debido al accidente el joven resultó lesionado y quedó tendido en el asfalto. Paramédicos le brindaron primeros auxilios, por lo que se reportó, que el menor presentó fractura en antebrazo izquierdo y trauma de cráneo.

Historias recomendadas:

LLZH