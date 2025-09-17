Estudiante Termina con Fractura y Trauma de Cráneo al Ser Atropellado por un Auto en Córdoba

Un estudiante identificado como Leonel André 16 años, resultó lesionado la tarde de este miércoles, luego de intentar pasar la calle y no se percatara de que un automóvil circulaba sobre dicha vialidad, por lo que terminó siendo arrollado. Los hechos ocurrieron en el cruce de la Avenida 11 y calle 22 de la colonia San José de Cordoba.

De acuerdo acuerdo con las versiones de los testigos, el automóvil color amarillo circulaba a baja velocidad, cuando de pronto, del camellón salió el estudiante directo contra el coche por el que fue impactado, debido al accidente el joven resultó lesionado y quedó tendido en el asfalto. Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas le brindaron primeros auxilios, el menor presentó fractura en antebrazo izquierdo y trauma de cráneo.

Por este accidente, la vialidad se vio interrumpida parcialmente por unos minutos hasta que elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de los hechos.

Estudiante termina lesionado al ser atropellado en la zona norte de la ciudad de Veracruz

La tarde del pasado viernes 5 de septiembre, elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, arribaron hasta la avenida Rafael Cuervo, al norte de la ciudad de Veracruz, tras un reporte en el cual se informaba acerca de un accidente en el que un menor habría resultado herido. De acuerdo con la información brindada, un estudiante de preparatoria, fue impactado por un auto al intentar cruzar esta vialidad.

Tras ponerse de acuerdo con sus compañeros, optaron por pasar a comprar comida a una pizzería que se encuentra del otro lado de la avenida Rafael Cuervo, una de las arterias vehículares más importantes y con mayor afluencia de vehículos. Los jóvenes hiceron las compras, sin embargo, al intentar cruzar de regreso, uno de los estudiantes, a pesar de correr, no llegó al otro lado, pues fue impactado por un vehículo que pasaba por esa avenida.

El estudiante terminó proyectado varios metros por el auto compacto, él y los alimentos que llevaba termiaron en el suelo. El vehículo que lo embistió terminó con daños en la parte delantera y con el parabrisas roto, sin embargo, a pesar de lo sucedido, el estudiante no presentó lesiones de gravedad.

