Muere Uno de los Lesionados en Enfrentamiento de Chocamán, Otro Continúa Hospitalizado

Durante la noche de este martes 16 de septiembre, se informó que falleció en el Hospital Regional de Río Blanco, José Bernabé González, de 38 años, y que continúa hospitalizado y en estado reservado de salud Benjamín Vásquez Martínez. Esto tras registrarse un enfrentamiento entre pobladores de la localidad conocida como Cuiyachapa, la cual es perteneciente al municipio de Coscomatepec contra elementos de seguridad Pública Estatal.

Video: Confirman un Muerto y un Lesionado en Manifestación que Terminó en Enfrentamiento en Chocamán

Servando Cabal Hernández, Director de la Policia Municipal de Coscomatepec, informó que proximadamente entre unas 100 o 120 personas se manifestaron solicitando la liberación de tres personas que habían sido detenidas. Mencionó que los inconformes llegaron al lugar de manera pacífica.

Que hubo por ahí sobre carretera Federal a la altura de Chocamán, al parecer un problema de pobladores con seguridad pública. Sí, ahí arriban un aproximado de 100, 120 personas, de manera pacífica, solicitan la atención de una persona o dos.

Noticia relacionada: Patrulla de Policía Choca Contra Auto Particular en Xalapa, Veracruz

¿Por qué los pobladores de Cuiyachapa se manifestaron contra las autoridades?

El pasado el fin de semana, tres habitantes de la localidad de Tetelcingo fueron detenidos presuntamente por posesión de arma de fuego y trasladados a la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Córdoba. Durante las primeras horas del pasado lunes 15 de septimbre, los habitantes exigían la liberación de sus compañeros al exterior de la institución de seguridad y al no tener respuesta positiva, presuntamente privaron de la libertad a dos elementos de la Policía Estatal con su patrulla.

Se informó que por esta inconformidad se llevaron a cabo disturbios que terminaron en un enfrentamiento entre los manifestantes y autoridades. Luego de dicho enfrentamiento registrado en la carretera Federal Fortín-Huatusco a la altura de Chocamán, se informó que dos elementos de la policía estatal fueron liberados a más de dos horas de ser privados de la libertad.

Horas más tarde, se dio a conocer que durante este enfrentamiento, dos habitantes resultaron lesionados, por lo que tuvieron que ser trasladados al Hospital General Córdoba-Yanga. Durante la noche del martes 16 de septiembre, se confirmó el fallecimiento de uno de los dos lesionados que se encontraban internados en dicho hospital.

Historias recomendadas:

LAVR