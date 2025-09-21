VIDEO: Fuerte Incendio se Registra en Los Reyes la Paz, Estado de México

La tarde de este domingo se registra un fuerte incendio en la colonia Emiliano Zapata, en Los Reyes La Paz, en el Estado de México.

Vecinos reportan que la columna de humo se alcanza a ver a kilómetros a la redonda y ha despertado el miedo entre los pobladores, que tienen presente la explosión de una pipa en Iztapalapa, apenas el 10 de septiembre pasado.

Incendio en los reyes la paz pic.twitter.com/7wj6usKODd — nietzs 僕ら半分 夢の中 (@nietzs02) September 21, 2025

De acuerdo con reportes preliminares, el incendio se localiza en una fábrica de pinturas, ubicada sobre Camino a la Cantera, junto a Cemex y la gasera, en la colonia Emiliano Zapata.

El fuego se ha propagado al área de bodegas. Los cuerpos de emergencia ya laboran en el lugar y exhortan a la población a evitar la zona y facilitar el acceso a los servicios de rescate.

Historias recomendadas:

Sin Registro de Desaparición del Cantante Bayron Sánchez en Sonora, Responde Fiscalía Local

Presidente de Colombia Pide Ayuda a Sheinbaum para Hallar al Cantante Bayron Sánchez