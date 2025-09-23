Sheinbaum Pide Investigar Ataque en CCH Sur y Ofrece Apoyo a Familia de Víctima

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se prenunció hoy, 23 de septiembre de 2025, sobre los hechos de violencia ocurridos en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde un estudiante agredió a otro compañero y posteriormente a un trabajador.

En su conferencia de prensa matutina, resaltó que no fue una riña, "fue un ataque directo" y lo calificó como un "tema muy doloroso". Asimismo, hizo un llamado para que se investigue lo ocurrido en el CCH Sur.

Pedí a la Segob que se acercara a la familia y cooperar con la UNAM en lo que determine que podamos apoyar. Hay que ver en particular el caso más allá de colocarlo en una situación de violencia generalizada.

¿Qué pasó en CCH Sur?

El pasado lunes 22 de septiembre de 2025, un joven agredió a otro en las instalaciones del plantel; en ese momento, un trabajador intentó ayudar para calmar la situación y también fue herido.

Al lugar acudieron elementos de emergencias para atender a los lesionados, sin embargo, uno de ellos perdió la vida.

La UNAM compartió un comunicado, el que informó que las autoridades activaron el protocolo de atención para casos de violencia con arma y que su personal auxilió a las personas heridas. Luego de la agresión, el culpable fue puesto a disposición de las autoridades.

Lamentablemente, un joven estudiante falleció y la segunda persona, un trabajador del plantel, fue trasladado para su atención médica.

El ataque generó preocupación entre la comunidad estudiantil, quienes a través de redes sociales exigieron mayor seguridad y atención psicológica en los planteles de la UNAM. Las autoridades locales y la UNAM continúan con las labores para esclarecer las responsabilidades.

El atacante fue identificado como Lex Ashton "N", también era parte de la comunidad del CCH Sur, tras agredir con un arma blanca, intentó quitarse la vida y se lanzó desde un edificio, sin embargo, acabó con lesiones en las piernas.

