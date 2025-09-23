Sheinbaum Descarta que Muerte de Músicos Colombianos Afecte Relación con Gobierno de Petro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó hoy 23 de septiembre de 2025 que la muerte de los músicos colombianos que se registró en el Estado de México, afecte las relaciones entre su administración y el Gobierno que encabeza Gustavo Petro.

El pasado 22 de septiembre se confirmó la muerte de los artistas conocidos como B-King y Regio Clown, músicos colombianos reportados como desaparecidos en la Ciudad de México (CDMX).

Noticia relacionada: ¿Quiénes Eran B-King y Regio Clown, Músicos Colombianos Hallados Muertos en México?

Sheinbaum descarta que se afecte relación con Colombia

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre la muerte de B-King y Regio Clown, y descartó que se vaya a ver afectada la relación entre México y Colombia.

El 19 de septiembre de 2025 se dio a conocer la desaparición de los músicos colombianos, cuyo caso atrajo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

La Presidenta aprovechó su intervención en la conferencia mañanera para asegurar que "la carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México; de inmediato la Fiscalía de la Ciudad de México inicia la búsqueda e hizo todas las alertas".

Sin embargo, reconoció que "un tiempo después, lamentablemente, se encontraron los cuerpos".

Video: ¿Quiénes Eran los Colombianos Bayron Sánchez, ‘B-King’, y Jorge Herrera, ‘Regio Clown’?

Por otra parte, respondió al cuestionamiento sobre si estas muertes podrían representar alguna fractura en la relación México-Colombia y aseguró que hay comunicación con el Gobierno que encabeza Gustavo Petro, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

No tiene por qué (afectar la relación).

Por último, la mandataria federal aclaró que "nunca fui miembro del M-19", al hacer referencia al mensaje del presidente Gustavo Petro, quien en sus redes sociales escribió: "Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera".

No voy a entrar a debate con el presidente Petro, yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo y por supuesto al relación diplomática que tiene que haber con Colombia.

Gustavo Petro había señalado que B-King y Regio Clown habían desaparecido luego de un concierto en Sonora, lo cual luego fue desmentido y aclarado por Sheinbaum Pardo.

El presidente colombiano no descartó que el crimen organizado estuviera detrás de la desaparición, al señalar que el delito fue "quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EEUU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente".

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas: