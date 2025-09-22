Sheinbaum Aclara que Denuncia por Colombianos Desaparecidos en México se Dio en CDMX

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que las autoridades ya investigan el caso de los artistas colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, quienes fueron reportados como desaparecidos luego de un concierto en territorio mexicano.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 22 de septiembre de 2025, la mandataria nacional también aclaró que la denuncia ocurrió en la Ciudad de México (CDMX), no en Sonora como se informó inicialmente.

Este fin de semana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a Sheinbaum ayuda para encontrar con vida al cantante Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B King, así como su coequipero Jorge Herrera.

De inmediato la Fiscalía General de la República (FGR) tomó conocimiento, hay una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no en Sonora como decía el presidente de Colombia.

Investigaciones de FGR

Sheinbaum Pardo agregó que se están haciendo las investigaciones por parte de instancias como la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Lo anterior, precisó, “para saber quiénes son estas personas, la denuncia de desaparición y la investigación sobre el caso”.

También indicó que ella no se ha puesto en contacto directamente con su homólogo colombiano, pero precisó que la Secretaría de Relaciones Exteriores sí está en contacto con la Cancillería de Colombia.

Petición de Gustavo Petro

El domingo 21 de septiembre, Petro publicó un mensaje en redes sociales para pedir ayuda a Sheinbaum Pardo para localizar a los artistas.

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde (la extinta guerrilla) de M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.

El mandatario colombiano indicó que los artistas "desaparecieron después de su concierto en Sonora" y sugirió que quizás los responsables sean "las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los Estados Unidos", y también "por la falta de amor de su sociedad decadente".

