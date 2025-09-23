Gobierno Exhibe a Empresas que No Han Entregado Medicamentos en Hospitales y Clínicas
La presidenta Claudia Sheinbaum abordó temas enfocados en salud; evidenciaron a las empresas que no han cumplido con la entrega de medicamentos en clínicas y hospitales
En la mañanera de hoy, 23 de septiembre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizó que hay empresas que no cumplen con la entrega de medicamentos y que tienen un plazo para hacerlo, de lo contrario habrá sanciones.
Precisó que los proveedores tienen como plazo este mes para cumplir con sus contratos. En caso de que no lo hagan "se inhabilitan, ya no podrán venderle al gobierno, y las sanciones correspondientes que lleva el contrato".
En ese sentido, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración y desarrollo del sector salud en el Gobierno de México, presentó cuáles son las empresas que no cumplen con la entrega de millones de medicamentos. Hizo énfasis en que deben seguir "empujando" a las farmacéuticas para que entreguen lo que haga falta.
Nota relacionada: Lanzan Rutas de la Salud: ¿Cómo Funciona Estrategia del Gobierno para Repartir Medicamentos?
Por su parte, informó avances en el suministro de medicamentos e insumos médicos en el país. De acuerdo con Eduardo Clark García Dobarganes, en los últimos meses se ha registrado un incremento sostenido en la llegada de piezas en el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.
En agosto de 2025 se recibieron 186 millones de piezas de medicamentos e insumos, cifra que representa casi 2.5 veces más que lo recibido en mayo. Además, hasta el 18 de septiembre se habían recibido 97 millones de piezas, mientras que otras 107 millones se encuentran en proceso de entrega.
¿Cuáles son los proveedores que no cumplen con la entrega de los medicamentos?
- Bioxintegral Servicios
- Productos Farmacéuticos
- Comercializadora Ucin
- Distribuidora de Consumibles Médicos Cr
- Abastecedora Higiénica de Sonora
- Global Business Group
- Médica Polaris
- Labco Soluciones Médicas
- Discalab
- Grupo Medico Castro Diaz Sc
- Gelpharma
- Puerta Del Sol Capital
- Medical Recovery
- Sun Pharma de México
- Sanabri
- Maderie
- Esteripharma
- Grupo Farmacéutico
- Totalfarma
- Impulso Integral Popular
- Impulsora de Material
- Hospitalario
- Laboratorios Eurofarma de Méxicos De Rl De Cv
- Equipos de Biomedicina de Mexico
- Proveedora Gama Medical
- Service
- Endomedica
- Surtidora Medica de Occidente
- Accord Farma
- Zurich Pharma
- Laboratorios Pisa
- Oncológicos
- Zeux Lifesciences
- Novag Infancia
- Amarox Pharma SA. de CV.
