Gobierno Exhibe a Empresas que No Han Entregado Medicamentos en Hospitales y Clínicas

En la mañanera de hoy, 23 de septiembre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizó que hay empresas que no cumplen con la entrega de medicamentos y que tienen un plazo para hacerlo, de lo contrario habrá sanciones.

Precisó que los proveedores tienen como plazo este mes para cumplir con sus contratos. En caso de que no lo hagan "se inhabilitan, ya no podrán venderle al gobierno, y las sanciones correspondientes que lleva el contrato".

En ese sentido, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración y desarrollo del sector salud en el Gobierno de México, presentó cuáles son las empresas que no cumplen con la entrega de millones de medicamentos. Hizo énfasis en que deben seguir "empujando" a las farmacéuticas para que entreguen lo que haga falta.

Por su parte, informó avances en el suministro de medicamentos e insumos médicos en el país. De acuerdo con Eduardo Clark García Dobarganes, en los últimos meses se ha registrado un incremento sostenido en la llegada de piezas en el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

En agosto de 2025 se recibieron 186 millones de piezas de medicamentos e insumos, cifra que representa casi 2.5 veces más que lo recibido en mayo. Además, hasta el 18 de septiembre se habían recibido 97 millones de piezas, mientras que otras 107 millones se encuentran en proceso de entrega.

¿Cuáles son los proveedores que no cumplen con la entrega de los medicamentos?

Bioxintegral Servicios

Productos Farmacéuticos

Comercializadora Ucin

Distribuidora de Consumibles Médicos Cr

Abastecedora Higiénica de Sonora

Global Business Group

Médica Polaris

Labco Soluciones Médicas

Discalab

Grupo Medico Castro Diaz Sc

Gelpharma

Puerta Del Sol Capital

Medical Recovery

Sun Pharma de México

Sanabri

Maderie

Esteripharma

Grupo Farmacéutico

Totalfarma

Impulso Integral Popular

Impulsora de Material

Hospitalario

Laboratorios Eurofarma de Méxicos De Rl De Cv

Equipos de Biomedicina de Mexico

Proveedora Gama Medical

Service

Endomedica

Surtidora Medica de Occidente

Accord Farma

Zurich Pharma

Laboratorios Pisa

Oncológicos

Zeux Lifesciences

Novag Infancia

Amarox Pharma SA. de CV.

