Hallan Auto en el que se Llevaron a los Músicos Colombianos "B-King" y "Regio Clown"

La Fiscalía del Estado de México informó que el vehículo en el que se llevaron a los músicos colombianos asesinados en México fue localizado. Se trata de un vehículo gris, según las investigaciones, en esta unidad se llevaron a "B-King" y "Regio Clown", primero fue ubicado en Iztapalapa, luego en esta misma unidad se trasladaron al Estado de México.

La unidad es parte importante de las investigaciones sobre la desaparición y posterior hallazgo de los jóvenes colombianos, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre.

Ayer, la fiscalía de la Ciudad de México informó que, las autoridades locales reportaron que ambos jóvenes abordaron un vehículo en la CDMX hacia el Edomex antes de ser hallados muertos en el municipio mexiquense de Cocotitlán. En tanto, el Gobierno de la Ciudad de México reiteró que colabora con la Fiscalía mexiquense en la investigación de la muerte de los dos músicos colombianos.