Se Mantiene en 30 las Víctimas Mortales por Explosión de Pipa en Iztapalapa

La secretaría de Salud de la Ciudad de México informó la noche de este miércoles 24 de septiembre que la cifra de 30 personas muertas por la explosión de una pipa en Iztapalapa se mantiene.

En tanto, con corte a las 21:08 horas de este día, se matuvo también la cifra de 15 personas hospitalizadas y 39 dadas de alta.

Vía X la dependencia reconoció la solidaridad de los capitalinos a dos semanas de la tragedia del puente de La Concordia. "Nos mantenemos cerca de las familias y en seguimiento a la atención médica", añadió.

⚠️ Actualización sobre #Iztapalapa

Al corte más reciente:

• 15 personas hospitalizadas

• 39 dadas de alta

• 30 fallecimientos confirmados



Reconocemos la solidaridad de las y los capitalinos en estos momentos. Nos mantenemos cerca de las familias y en seguimiento a la atención… pic.twitter.com/rBlBKLkyz4 — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 25, 2025

La tragedia que enlutó a México

El miércoles 10 de septiembre, un camión cisterna que transportaba unos 50 mil litros de gas LP explotó tras volcarse e impactar con unos muros de contención. El choque generó una fractura desde donde se fugó el gas, lo que, posteriormente, desató una gran explosión y un incendio que alcanzó a una treintena de vehículos.

Las primeras investigaciones de las autoridades capitalinas apuntan a que el exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor del camión -quien falleció a medidos de la semana pasada- provocaron la volcadura.

Las víctimas de la explosión

Hasta ayer, las víctimas mortales del accidente habían ido incrementando, luego de casi dos semanas de que el camión explotó mientras transitaba por la concurrida arteria de Iztapalapa, la alcaldía más poblada de la Ciudad de México y la segunda del país.

Entre los heridos está una niña de dos años que fue trasladada la semana pasada a un hospital en la ciudad estadounidense Galveston, en Texas. Al menos otros 11 menores de edad lesionados durante la explosión fueron atendidos.

