Músicos Colombianos Subieron a Vehículo en CDMX Hacia Edomex antes de Ser Hallados Muertos

La Fiscalía de la Ciudad de México (FGJCDMX) indicó este martes 23 de septiembre de 2025 que durante las primeras pesquisas en el caso de Bayron Sánchez Salazar "B-King" y el DJ Jorge Luis Herrera Lemos "Regio Clown", los dos músicos colombianos hallados muertos en Edomex, se logró confirmar que estuvieron en un inmueble en la colonia Polanco.

Video relacionado: ¿Quiénes Eran los Colombianos Bayron Sánchez, ‘B-King’, y Jorge Herrera, ‘Regio Clown’?

Además, las autoridades locales reportaron que ambos jóvenes abordaron un vehículo en la CDMX hacia el Edomex antes de ser hallados muertos en el municipio mexiquense de Cocotitlán.

El Gobierno de la Ciudad de México reiteró que colabora con la Fiscalía mexiquense en la investigación de la muerte de los dos músicos colombianos.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI