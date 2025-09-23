Muere Mauricio Fernández, Alcalde de San Pedro, Nuevo León

Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, murió a los 75 años de edad, a tan solo unos días de haber pedido licencia por cuestiones de salud.

De acuerdo con los primeros reportes, el ingeniero Fernández Garza falleció la noche del 22 de septiembre de 2025, luego de padecer cáncer.

El alcalde por el Partido Acción Nacional (PAN) fue diagnosticado con mesotelioma pleural, un tipo de cáncer que afecta la membrana que cubre los pulmones, en 2021.

En una conferencia de prensa realizada el 15 de septiembre de 2025, el alcalde de San Pedro Garza García anunció que el cáncer siguió avanzando, no podía caminar y que ya no estaba en tratamiento, por lo que pidió licencia por 15 días.

En septiembre de 2021, el alcalde se sometió a una cirugía en la que le extirparon el tejido dañado.

En enero de 2023, Fernández Garza anuncio que ya estaba libre de cáncer; sin embargo, la enfermedad volvió meses después.

Fernández Garza fue cuatro veces alcalde del municipio de San Pedro Garza García.

Se tiene previsto que se realicen al menos tres homenajes a Mauricio Fernández Garza.

Samuel García lamenta fallecimiento del alcalde de San Pedro

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, publicó un video en sus redes sociales en el que lamentó el fallecimiento de Mauricio Fernández, a quien describió como “un neoleonés ejemplar (…) Con un compromiso inquebrantable trabajó durante toda su vida para impulsar al municipio de San Pedro Garza García como uno de los más modernos, innovadores e importantes del país”.

Puso todos sus esfuerzos en hacer de San Pedro un lugar seguro, pero también un epicentro cultural y ejemplo de urbanidad.

Samuel García mencionó que “Mauricio Fernández se va con la satisfacción de haber cumplido con el honor más grande que se puede tener: servir a su comunidad hasta el último momento”.

El gobernador de Nuevo León envió un abrazo a la familia de Mauricio Fernández.

Nuevo León es lo que es gracias a la grandeza y el coraje de su gente. Un neoleonés ejemplar sin duda alguna es Mauricio Fernández.



Con un compromiso inquebrantable trabajó durante toda su vida para impulsar al municipio de San Pedro Garza García como uno de los más modernos,… pic.twitter.com/x0TgkK3kYF — Samuel García (@samuel_garcias) September 23, 2025

En tanto, el Gobierno de Nuevo León publicó una esquela con la que expresó “su más profundo pesar por el fallecimiento de Mauricio Fernández Garza”.

pic.twitter.com/439cJ3pW0a — El Gobierno de Nuevo León (@nuevoleon) September 23, 2025

Reacciones por la muerte del alcalde de San Pedro Garza García

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León emitió sus condolencias por la muerte de Mauricio Fernández Garza.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, extiende sus condolencias por el sensible fallecimiento del Ing. Mauricio Fernández Garza, Alcalde con licencia de San Pedro.



Descanse en paz. pic.twitter.com/9huHD53PJF — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) September 23, 2025

Jorge Romero, líder nacional del PAN, destacó que el Fernández Garza fue “un gran ser humano, político de convicciones firmes y un alcalde que deja una huella imborrable en San Pedro Garza García, Nuevo León”.

Mi más sentido pésame a su familia y amigos. Lamentamos sinceramente esta gran pérdida. Descanse en paz.

Lamento profundamente el fallecimiento de @MauricioFdzGa, un gran ser humano, político de convicciones firmes y un alcalde que deja una huella imborrable en San Pedro Garza García, Nuevo León.



Mi más sentido pésame a su familia y amigos. Lamentamos sinceramente esta gran… pic.twitter.com/nUFPhsb5d6 — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) September 23, 2025

A las condolencias se sumaron el senador Waldo Fernández y el exsenador por el PAN, Roberto Gil Zuarth, quien envió un abrazo solidario a la familia y colaboradores de Mauricio Fernández.

Lamento profundamente el fallecimiento de Mauricio Fernández Garza (@MauricioFdzGa), alcalde con licencia de San Pedro Garza García.



Envío un abrazo solidario a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil.



Descanse en paz. pic.twitter.com/AuyzU4oTrN — Waldo Fernández (@FdzWaldo) September 23, 2025

