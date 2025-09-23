Naasón Joaquín García, Líder de la Luz del Mundo, se Declara no Culpable en Corte de Nueva York

Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, se presentó a una corte federal de Nueva York, en Estados Unidos, hoy, 23 de septiembre de 2025, para la lectura de los cargos en su contra, que incluyen tráfico sexual de menores, extorsión, conspiración y crimen organizado.

Joaquín García se declaró no culpable de la acusación en su contra.

Naasón Joaquín García, imputados por seis delitos relacionados con explotación sexual

El líder de la Iglesia La Luz del Mundo fue trasladado a una cárcel de Brooklyn, en Nueva York, luego de que autoridades de Estados Unidos lo acusaron formalmente -a él y a sus cómplices- de seis delitos relacionados con el tráfico sexual de menores.

Los delitos que les imputaron son los siguientes:

Conspiración de crimen organizado

Conspiración de tráfico sexual

Trata sexual mediante el uso de la fuerza, el fraude y la coacción

Inducción a viajar para participar en actividades sexuales ilegales

Conspiración para explotar sexualmente a menores

Conspiración de explotación infantil

Naasón y su red de explotación infantil podrían alcanzar penas máximas por los seis delitos que les fueron imputados.

Iglesia de la Luz del Mundo reacciona a cargos contra Nasón

Luego de la audiencia en la que se leyeron los cargos contra Naasón Joaquín García, la Iglesia la Luz del Mundo publicó un comunicado en el que manifestó su indignación por el caso de su líder, a quien se refiere como el “apóstol de Jesucristo”.

Estamos indignados por los cargos infundados, mentirosos y calumniosos presentados contra el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García.

La Iglesia La Luz del Mundo también denunció “el injusto encarcelamiento de la hermana Eva García de Joaquín”, madre de Naasón Joaquín García, así como de Joram Núñez, uno de sus sobrinos.

Consideramos que la presentación de cargos demuestra claramente que la fiscalía es capaz de torcer la ley, perjudicando a los familiares del Apóstol de Jesucristo para coaccionarlo.

Finalmente, la Iglesia La Luz del Mundo aseguró que existe “colusión entre personas con interés, fiscales y ciertos medios de comunicación, quienes pervierten la justicia, manipulan a la opinión pública y estigmatizan nuestra fe cristiana como peligrosa y delictiva”.

