'La Luz del Mundo': Detienen en Michoacán a 38 Personas Preparándose para el ‘Apocalipsis’

Un grupo de 38 personas presuntamente vinculadas a la iglesia “La Luz del Mundo” fue detenido con armamento y ropa táctica en un predio ubicado en el municipio de Vista Hermosa, Michoacán. Los sospechosos refirieron que se estaban preparando para “el fin del mundo”.

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización de elementos de la Guardia Civil, Ejército, Fiscalía del Estado, Policía Municipal y la Guardia Nacional (GN), ocurrió en los límites con Jalisco, luego de una llamada que los alertó por la presencia de hombres armados.

Por esta razón, las fuerzas armadas se dirigieron hasta el punto, el cual resultó ser un campo de entrenamiento. “Realizaban entrenamiento táctico”, indicó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

¿Cómo descubrieron que los detenidos tenían vínculos con La Luz del Mundo?

El operativo culminó con la detención de los hombres, uno de ellos estadounidense, por lo que de inmediato los aseguraron. En tanto, en el sitio hallaron:

Arma corta

19 replicas de armas de fuego

Armas blancas

Equipo táctico

Computadoras

Equipo de radiocomunicación

Cuadernos / diarios

Camión de pasajeros

Otros elementos para los entrenamientos

Durante las primeras indagatorias, las autoridades entrevistaron a los detenidos, quienes refirieron ser integrantes de la iglesia “La Luz del Mundo”, cuyo líder es Naasón Joaquín García, detenido en Estados Unidos por el delito de abuso sexual contra menores de edad.

Además, indicaron que en este sitio entrenaban para prepararse para el “apocalipsis” o “fin del mundo”.

Los medios locales indicaron que entre los detenidos se encuentra el dueño del predio. Asimismo, se tiene conocimiento de que algunos de los sospechosos formaban parte de corporaciones de seguridad.

Las investigaciones sobre la detención de las 38 personas continúan, pues se deben analizar todas las líneas de investigación y descartar que no pertenecen a algún grupo criminal.

De manera extraoficial, se sabe que estas personas podrían ser parte de una presunto “guardia secreta” conocida como “Grupo Jahzer”, del líder de “La Luz del Mundo”, Naasón Joaquín García.

Iglesia denuncia “persecución religiosa”

El pasado 12 de septiembre la iglesia de “La Luz del Mundo” aseguró que son víctimas de persecución religiosa, luego de que autoridades judiciales de Estados Unidos acusaron a su líder, Naasón Joaquín García y a otras cinco personas, por delitos relacionados con abuso sexual.

Para nosotros es claro que enfrentamos persecución religiosa. No obstante, él (Naasón) y la Iglesia perseveran en su labor de llevar el mensaje de Cristo, refirió la iglesia en un comunicado

Naasón fue presentado en Nueva York ante las autoridades después de una investigación de años que abarcó el país e involucró a varias víctimas. El líder religioso y sus cómplices fueron señalados por participar en una organización criminal que abusó de la Iglesia La Luz del Mundo y que persistió durante décadas para:

Facilitar el abuso sexual sistemático de niños y mujeres, incluyendo la creación de fotos y vídeos de abusos sexuales sádicos a menores

Ese mismo día, la madre de Naasón, Eva García de Joaquín, de 79 años de edad, fue detenida en Los Ángeles, California, por trata de menores de edad y de mujeres, con la finalidad de que su esposo, Samuel Joaquín Flores, abusara sexualmente de las víctimas.

También indicaron que interpretan estas detenciones y acusaciones como “una prueba significativa”. Debido a que saben que “quienes enérgicamente defienden la fe, son objeto de odio y calumnia, con la intención de debilitar la fe y el ánimo del pueblo de Dios"

La Iglesia de La Luz del Mundo señalaron que el “Apóstol de Jesucristo”, es decir, Naasón Joaquín, les comunicó que tiene ánimo sabiendo que tiene el apoyo de los seguidores de Dios.

Nos comparte que, a pesar de las limitaciones del lugar donde se encuentra, cuida su salud y su vigor

