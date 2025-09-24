¿Quién es el Reo que Escapó del Reclusorio Oriente en CDMX? Investigan a Director de Penal

Una fuga del Reclusorio Oriente ha provocado una intensa movilización de elementos de seguridad, debido a que un reo identificado por la comisión de un delito grave, logró escapar del centro de readaptación ubicado en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Pero, ¿quién es este sujeto y cuáles son los delitos por los que estaba preso?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó cómo ocurrió la fuga del reo, la cual aseguraron sucedió la noche de este martes, cuando personal de Custodia Penitenciaria de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, alertó a las autoridades del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente que, durante el pase de lista, una persona privada de la libertad no se encontraba.

Se activó el protocolo de búsqueda y se solicitó la presencia de personal de la Dirección General de Asuntos Internos para las entrevistas con los custodios en turno e integrar la carpeta de investigación administrativa interna

Lo anterior, derivó en un intenso operativo en las inmediaciones del Reclusorio Oriente, así como el análisis de las cámaras de videovigilancia al interior y el exterior del centro penitenciario para la localización de la persona referida.

Asimismo, se revisan todos los mecanismos de seguridad en el penal para determinar el tipo de omisiones en los controles y supervisión y de esta manera, ejecutar las sanciones y acciones de reforzamiento correspondientes.

Los custodios y el Director del Reclusorio fueron presentados ante el agente del Ministerio Público para las investigaciones del caso

Video: Buscan a Reo Fugado del Reclusorio Oriente

¿Quién es el reo que se fugó del Reclusorio Oriente en la CDMX?

La SSC indicó que el reo que se fugó del Reclusorio Oriente en CDMX, se trata de Marvin Didier Barrientos Flores.

Este sujeto de 27 años de edad, quien ya fue imputado, fue detenido en febrero en inmediaciones de la alcaldía Magdalena Contreras por el delito de tentativa de homicidio.

Debido a que el 13 de febrero, Marvin Didier Barrientos Flores agredió a dos de sus vecinos con un tubo y los atacó con un cuchillo.

