Se Busca: Reportan Desaparición de Reo en Reclusorio Oriente

Autoridades reportaron hoy, 24 de septiembre de 2025, la presunta desaparición de un reo en el Reclusorio Oriente; esto es lo que se sabe sobre el interno que no estuvo en el pase de lista del martes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó -en una tarjeta informativa- que personal de Custodia Penitenciaria de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario alertó que un interno “no se encontraba” durante el pase de lista de la noche del martes, 23 de septiembre de 2025, en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

La SSC señaló que el reo presuntamente desaparecido fue detenido e imputado, en febrero de 2025, por tentativa de homicidio, luego de una riña en la alcaldía Magdalena Contreras, donde presuntamente atacó con un cuchillo de cocina y un tubo a varias personas, identificadas como sus vecinos.

Buscan a reo desaparecido

Ahora, las autoridades buscan al reo que supuestamente desapareció del Reclusorio Oriente.

La dependencia mencionó que luego del alertamiento por la ausencia del reo, las autoridades correspondiente activaron el protocolo de búsqueda y solicitaron la presencia del personal de la Dirección General de Asuntos Internos, para que entrevistaran a los custodios en turno e integraran la carpeta de investigación administrativa interna.

Por este caso, tanto los custodios como el director del Reclusorio Oriente fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.

Además, se inició con el análisis de las cámaras de videovigilancia al interior y el exterior del Reclusorio Oriente, para la localización del interno y determinar si hubo alguna omisión en los controles y supervisión.

Las autoridades mencionaron que se ejecutarán las sanciones y acciones de reforzamiento correspondientes.

Con información de N+.

RMT