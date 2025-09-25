EUA Destaca Colaboración en Detención de "La Diabla", Vinculada al CJNG; Mujer Traficaba a Bebés

Martha Alicia Méndez, "La Diabla", fue detenida a principios de septiembre en Ciudad Juárez, Chihuahua, y hoy, el director del Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, Joe Kent, presumió la colaboración que tuvieron para la detención de esta mujer, acusada de ser la líder de una red de tráfico de bebés.

Destacó que se "proporcionó inteligencia crítica sobre la ubicación de ‘La Diabla’.

El arresto contó con el apoyo del Servicio de Alguaciles de EUA en El Paso, el Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en El Paso, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y autoridades mexicanas.

Autoridades la acusan de encabezar una red de tráfico de bebés vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En su cuenta de X, el director del Centro Nacional de Contraterrorismo, agradeció al presidente Trump, que los cárteles finalmente están siendo tratados como terroristas.

El NCTC proporcionó recientemente información a las fuerzas del orden mexicanas que condujo al arresto de Martha Alicia Méndez Aguilar, conocida como "La Diabla", una traficante de bebés afiliada al CJNG, en Ciudad Juárez, México

Así Operaba "La Diabla"

De acuerdo con Joe Kent, esta red criminal atraía a mujeres embarazadas. Engañaba a mujeres embarazadas para llevarlas a lugares remotos, donde se les practicaban cesáreas ilegales, se extraían los órganos de las madres y los recién nacidos eran vendidos a parejas en Estados Unidos por hasta 250 mil pesos.

Es solo un ejemplo de hasta dónde llegan estos terroristas para diversificar sus fuentes de ingresos y financiar sus operaciones

Al respecto, en Ciudad Juárez, fue vinculada a proceso por feminicidio por el caso de Leslie G. C., una joven de 20 años originaria de León, Guanajuato, que fue asesinada por "La Diabla" para extraerle a su bebé, que presuntamente sería vendido en Estados Unidos, y que está en un hospital bajo observación.

Señaló que el CJNG, utiliza tácticas violentas, aterrorizan comunidades locales y buscan controlar territorios para realizar actividades ilícitas altamente rentables.

