La Red Millonaria de Adán Augusto: Recibió 79 MDP de Empresas Privadas, Una de ellas "Fantasma"

Adán Augusto López Hernández, figura central de la política nacional en los últimos años, recibió millones de pesos que no figuran en su declaración patrimonial. Documentos oficiales revelan una red de transferencias millonarias que incluye a empresas beneficiadas con recursos públicos y, en al menos un caso, una señalada por el SAT como empresa fantasma. Es información de Jennifer González, Alejandro Melgoza y Jorge Ulloa, de la Unidad de Investigación N+ Focus.

Noticia relacionada: Challenge Procyon, el Buque que Transportaba Huachicol y Armas en el Puerto de Altamira

Adán Augusto López Hernández recibió, entre 2023 y 2024, 79 millones de pesos de empresas privadas que no presentó en sus declaraciones patrimoniales. En ese lapso, el fundador de Morena dejó la secretaría de Gobernación para ser precandidato presidencial, coordinador de campaña, y finalmente senador de la república.

Durante estos años, recibió pagos millonarios de empresas por concepto de “Servicios Profesionales”. Algunas fueron contratistas durante su gobierno en Tabasco, otras están vinculadas con sus familiares y una más está señalada por el SAT por simular operaciones, es decir, por ser una empresa fantasma.

N+ Focus obtuvo declaraciones fiscales presentadas ante el SAT por López Hernández, que muestran estos pagos. Los primeros se registraron en noviembre y diciembre de 2023 por 20.5 millones de pesos.

Ese dinero lo recibió de la siguiente manera:

8.9 mdp en noviembre

11.5 millones en diciembre

Esto por parte de las empresas GH Servicios Empresariales y Operadora Turística Rabatte, de C.V, respectivamente.

Video: 79 MDP, la Millonaria Suma Que Adán Augusto López Recibió de Empresas Privadas y No Declaró

Empresa fantasma, señalada por el SAT

La primera ha sido señalada como empresa fantasma por el SAT y la segunda fue contratista en Tabasco cuando Adán Augusto era gobernador.

GH Servicios Empresariales registró ante el SAT el mismo correo electrónico de contribuyente que el de Adán Augusto y su hermano, Melchor López Hernández:

corporativo_chontalpa@hotmail.com.

En 2024, esa misma empresa pagó al morenista 2.8 millones de pesos, después, el SAT le suspendió el sello digital por irregularidades fiscales.

Otro de los ingresos no reportados en 2024 corresponde a 18.8 millones de pesos pagados por Capital Cargo del Golfo, empresa que recibió contratos por adjudicación directa durante la gubernatura de López Hernández en Tabasco.

En tanto, en la declaración patrimonial que presentó en 2023 ante la secretaría de la Función Pública, cuando era secretario de Gobernación, Adán Augusto López reportó ingresos por 7 millones de pesos, cuando en realidad ganó al menos 22 millones. Apenas un año después, declaró ante el SAT ingresos por 58.1 millones de pesos, pero ante la contraloría del Senado, solo reportó 625 mil 793 pesos.

Por ley, la omisión o falsedad en las declaraciones patrimoniales pueden derivar en sanciones que van desde la suspensión o destitución del cargo hasta la inhabilitación en la función pública.

Historias recomendadas: