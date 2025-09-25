¿Qué Planteles de la UNAM No Tendrán Clases este Viernes 26 de Septiembre 2025 por Caso CCH Sur?

En solidaridad con la comunidad universitaria por los acontecimientos del pasado lunes 22 de septiembre, en donde un alumno de CCH Sur fue asesinado por uno de sus compañeros, diversos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de todos los niveles han anunciado la suspensión de clases este viernes 25.

Con el propósito de facilitar todas las investigaciones periciales sobre los lamentables hechos ocurridos y la realización de mesas de diálogo con la comunidad estudiantil, desde el pasado lunes el CCH Sur permanece sin clases hasta nuevo aviso.

Noticia relacionada: Lex Ashton, Agresor del CCH Sur: Chats Revelan su Plan

¿Qué planteles de la UNAM no tienen clases?

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Azcapotzalco anuncióió que este viernes 26 de septiembre de 2025 suspenderá las actividades académicas.

Vía un aviso, la institución educativa perteneciente a la UNAM detalló que será hasta el lunes 29 de septiembre cuando se reanuden las clases.

"Reiteramos que en el CCH Azcapotzalco estamos comprometidos con el bienestar de nuestra comunidad", señaló la dirección del plantel educativo.

Flores, Lágrimas y Exigencia de Justicia: Así Despidieron en Veracruz a Jesús Israel, Estudiante del CCH Sur

Según el mismo aviso dirigido a la comunidad del CCH, la suspensión de actividades se debe a "diversas manifestaciones expresadas por la comunidad del plantel Azcapotzalco respecto al 26 de septiembre".

AVISO IMPORTANTE A LA COMUNIDAD. pic.twitter.com/ensHtpNi5l — CCH Azcapotzalco (@CCHAzcapoUNAM) September 26, 2025

Más tarde, el CCH Naucalpan se sumó a la lista de planteles que suspenderán clases en atención a las manifestaciones de solidaridad de la comunidad por el 26 de septiembre.

"Se suspenden actividades académicas el día de mañana, reanudándose el día lunes 29 de septiembre de 2025", anunció el plantel educativo. "Les solicitamos se mantengan informados a través de los canales institucionales", añadió en un breve comunicado.

E instantes después, el CCH Oriente informó que un grupo de estudiantes decidió impulsar un paro de labores a partir de este jueves 25 de septiembre, comprometiéndose a regresar las instalaciones hasta el próximo jueves 2 de octubre a las 12:00 horas.

Lo anterior, en atención a un pliego petitorio resultante de una asamblea realizada por los estudiantes del plantel Oriente. "La dirección de la escuela fue sensible a estas demandas y propuso la realización de mesas de diálogo para desahogar cada uno de los puntos de dicho pliego", informó la dirección en un comunicado.

A nivel licenciatura, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM anunció ayer que, por decisión de la asamblea estudiantil, se tomó la decisión de llevar a cabo un paro total de actividades desde el 24 de este mes hasta el viernes 3 de octubre a las 12:00 horas.

La Facultad de Filosofía y Letras comunica. pic.twitter.com/agAg0TWuXJ — Filosofía y Letras UNAM (@filos_unam) September 24, 2025

Lex Ashton, Agresor del CCH Sur: Chats Revelan su Plan; ¿Qué Iba a Hacer tras Agredir a Alumno?

Historias recomendadas:

AMP