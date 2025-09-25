Fuertes Lluvias en Monterrey Hoy: Últimas Noticias de Inundaciones, Derrumbe y Autos Varados

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este jueves 25 de septiembre en el Área Metropolitana de Monterrey generaron múltiples afectaciones, incluyendo inundaciones residenciales, vehículos atrapados y cierres viales preventivos en diversas zonas de la ciudad.

En la colonia Catujanes del municipio de Monterrey, las precipitaciones provocaron inundaciones que afectaron calles y viviendas. Los vecinos del sector documentaron a través de redes sociales cómo el agua ingresó a sus hogares, obligándolos a abrir puertas y ventanas para facilitar el desalojo del líquido.

Video: Lluvias Provocan Inundaciones y Derrumbes en Casas de la Colonia Catujanes en Monterrey.

Durante estos eventos, un bebé resultó afectado por ahogamiento, siendo trasladado de inmediato por familiares a un lugar seguro donde paramédicos proporcionaron atención médica. Posteriormente, se confirmó que el menor se encontraba estable y fuera de riesgo.

Las precipitaciones también ocasionaron el derrumbe de bardas en esta misma colonia, añadiendo daños materiales a las afectaciones reportadas en la zona.

Incidente en La Estanzuela

En el sector de La Estanzuela, una camioneta tipo van quedó atrapada en la corriente de agua que descendía desde el Cerro de la Silla por el Antiguo Camino a Villa de Santiago. Los cuatro ocupantes del vehículo lograron abandonarlo oportunamente y ponerse a salvo antes de que la unidad fuera arrastrada por el caudal.

Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento en que los pasajeros evacuaron la camioneta mientras la corriente crecía rápidamente alrededor del vehículo. El área es considerada peligrosa durante lluvias intensas al funcionar como corredor natural de agua que concentra las corrientes del Cerro de la Silla.

Autoridades municipales acudieron al sitio para coordinar las labores de seguridad, manteniendo cerrada la circulación en el área como medida preventiva. La camioneta afectada permaneció parcialmente varada en el cauce, a la espera de que Protección Civil realice las maniobras de retiro cuando las condiciones lo permitan.

Medidas Preventivas y Cierres Viales

Elementos de Vialidad y Tránsito de Monterrey implementaron cierres viales en tres puntos críticos debido a las inundaciones: la intersección de Díaz Ordaz y Aaron Sáenz, Garza Sada a la altura de Parque Canoas, y Antiguo Camino a Santiago con La Hacienda.

Las autoridades reportaron encharcamientos significativos en avenida Garza Sada, mientras que ciudadanos que salían del trabajo se refugiaron bajo paradas de autobús y techos de locales comerciales ante la intensidad de las precipitaciones.

Protección Civil de Nuevo León y elementos de seguridad realizaron recorridos para identificar puntos de riesgo por inundaciones, exhortando a la población a mantenerse en zonas seguras y evitar el ingreso a ríos o arroyos debido a las crecientes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para no transitar por vados, arroyos o cruces con corrientes activas, advirtiendo que la fuerza del agua puede representar un peligro mortal en segundos. También solicitaron a los automovilistas moderar la velocidad y manejar con precaución durante las condiciones climáticas adversas.

Protección Civil hizo un llamado para que la población reporte de inmediato cualquier emergencia que requiera auxilio de rescatistas, con el objetivo de prevenir pérdidas humanas. Hasta el momento de los reportes, no se registraron accidentes fatales relacionados con las precipitaciones.

