Acusan a Exdirector del FBI de Obstrucción de la Justicia; "Es Uno de los Peores Seres": Trump

El exdirector del FBI James Comey, fue acusado formalmente este jueves 25 de septiembre 2025, de los cargos de falso testimonio y obstrucción de la justicia.

Dicha acusación se da luego después de que Trump reclamara públicamente a la fiscal general, Pam Bondi, que tomara medidas contra Comey y otros dirigentes políticos.

Hoy, después de la acusación, Trump publicó en su cuenta de Truth Social, que el exdirector del FBI es uno de los "peores seres humanos" en el país.

¡JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS! Uno de los peores seres humanos que este país ha conocido es James Comey, el exdirector corrupto del FBI. Hoy fue acusado formalmente por un Gran Jurado de dos delitos graves por diversos actos ilegales.

Acusó que el exdirector del FBI James Comey, ha sido perjudicial para Estados Unidos, pero destacó que ahora "está a punto de ser responsabilizado por sus crímenes contra nuestra nación".

El día que Trump presionó a Bondi

Fue el pasado 20 de septiembre 2025, cuando Trump publicó en su cuenta de Truth Social:

Pam. Ha revisado más de 30 declaraciones y publicaciones que dicen, en esencia, "la misma historia de la última vez: pura palabrería y nada de acción. No se está haciendo nada. ¿Y qué hay de Comey, Adam "Shifty" Schiff y Leticia? Son todos culpables, pero no se va a hacer nada". Casi pusimos a un fiscal federal en Virginia, apoyado por los demócratas y con un pésimo pasado republicano. Un republicano progresista que nunca iba a hacer su trabajo.

Acusó que el exdirector "mintió a los medios".