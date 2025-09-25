Falleció la Atleta Shewarge Alene, Triple Ganadora del Maratón de la CDMX, a los 30 Años de Edad

La atleta etíope Shewarge Alene, triple ganadora del Maratón de la CDMX, falleció este jueves 25 de septiembre a los 30 años de edad, luego de sentirse mal mientras entrenaba. Aunque fue atendida de inmediato y trasladada al hospital, no lograron salvarle la vida.

Shewarge Alene es reconocida por sus triunfos en las competencias de varios países del mundo. En México se le recuerda porque triunfó en las ediciones 2012, 2014 y 2015 del Maratón de la CDMX. Y en el 2021 logró llegar en segundo lugar.

Noticia relacionada: Muere Atleta Keniano y Exmedallista Mundial a los 26 Años tras Sufrir Depresión y Alcoholismo

Apenas en mayo pasado, Shewarge sumó otra victoria a su currículum al llegar en primer lugar a la meta del Maratón de Estocolmo 2025. De hecho fueron los organizadores de ese evento deportivo los que confirmaron la noticia:

"Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Shewarge Alene, ganadora del Maratón de Estocolmo. Tenía 30 años. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos”

Además se informó que Alene se sintió mal durante una sesión de entrenamiento y fue llevada al hospital en Adis Abeba, la capital de Etiopía, donde lamentablemente no se pudo salvar su vida. Medios locales reportan que su cuerpo sufrió una descompensación, pero oficialmente no se ha dado a conocer lo que provocó el deceso de la atleta.

Video: Denuncian Baches en Maratón CDMX: Atletas en Silla de Ruedas Sufren Caídas Durante Carrera

¿Quién era Shewarge Alene, maratonista fallecida a los 30 años de edad?

Shewarge Alene era una experimentada corredora de fondo. A lo largo de su trayectoria como profesional participó en 27 maratones de talla internacional, de los cuales ganó 12. Su triunfo más reciente fue en Estocolmo 2025, pero antes rompió los listones en España, Turquía, Chile y México.

De hecho Alene vivió un tiempo en México, aquí estableció su campamento y participó en competencias de varios estados. Por ejemplo, en el 2014 ganó la edición XXVI del Maratón Internacional Lala.

El 15 de octubre del 2023 registró su mejor marca personal, con 2:27:26, en el Maratón de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC