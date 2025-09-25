Resultado Real Oviedo vs Barcelona Hoy: ¿Quién Ganó el Partido de la Liga Española 2025?

Con la misión de seguirle de cerca los pasos al líder Real Madrid, el club Barcelona visitó este jueves 25 de septiembre al Real Oviedo, en la fecha 6 de LaLiga. En teoría, los blaugranas no deberían pasar problemas ante un equipo de media tabla para abajo.

En la cancha del Estadio Carlos Tartiere, el Barcelona fue recibido con abucheos. Y en la primera hora de juego la balanza estaba inclinada del lado visitante, que tenía más tiempo a pelota.

Pero al minuto 33 el Real Oviedo le pegó un mazazo al conjunto blaugrana, cuando Alberto Reina puso el 1-0 en el marcador.

Luego de su anotación, los ovetenses mostraron más confianza y se defendieron bien de los embates ofensivos del conjunto visitante. Y además, tuvieron tiempo para poner en aprietos al guardameta Joan García.

Así se fueron a la pausa del medio tiempo, con un Barcelona frustrado ante la falta de puntería para igualar la pizarra. Mientras que el Real Oviedo mostraba rostros serenos por la buena labor hecha en 45 minutos.

Para la parte complementaria, el estratega Hansi Flick hizo ajustes en la alineación: mandó a la cancha a Frenkie de Jong en lugar de Marc Casadó para refrescar el medio campo del equipo azulgrana.

Poco a poco la oncena visitante fue machacando la resistencia de la defensa local, hasta que logró igualar el marcador gracias a una buena jugada colectiva.

En el minuto 65 cayó el 1-1, gracias a que el zaguero Eric García estuvo atento para mandar a las redes un pelota, luego de que el portero Escandell había rechazado un disparo potente de Ferrán Torres.

Para darle más poder al ataque, el entrenador Flick recurrió al goleador polaco Robert Lewandowski y lo mandó al terreno de juego al minuto 65 en lugar de Raphinha. Y le resultó.

Poco después de su ingreso, Lewandowski marcó el 2-1 con un remate preciso que no pudo detener el arquero Escandell. El marcador ya hacía justicia a los esfuerzos colectivos del Barcelona.

Y el 3-1 fue anotado al minuto 88 por Ronald Araujo, cuando el defensa azulgrana se sumó al ataque y remató de cabeza hacia las redes en un tiro de esquina.

Con este resultado, el Barcelona llegó a 5 victorias en el torneo y sumó 16 unidades, dos abajo del líder Real Madrid (18 puntos). Por su parte, el Real Oviedo se rezagó en la tabla y bajó al escalón 18 (3 unidades).

