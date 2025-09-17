Dani Alves Deberá Indemnizar a Pumas: TAS Resolvió a Favor del Equipo de la Liga MX

El club Pumas informó que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) resolvió a su favor en el litigio que mantenía con el futbolista brasileño Dani Alves, luego que le rescindieron su contrato en el 2023 debido a los problemas personales del jugador.

Fue a través de un comunicado que el club de la Liga MX hizo saber que el TAS revocó la decisión de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, misma que fue emitida el 15 de mayo de 2024 y que había fijado una indemnización mucho menor para el club.

"El TAS resolvió a favor del Club, revocando la decisión del 15 de mayo de 2024 emitida por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y dictando una nueva decisión en la que, aparte de confirmar la validez de la rescisión contractual con justa causa ejercida por el Club, condenó al Sr. Alves al pago de una suma mayor a la establecida por la FIFA, por concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a esta institución", indicó la directiva de Pumas.

De acuerdo con la información compartida, la notificación por parte del TAS llegó a principios de mes: “El Club Universidad Nacional, A.C., informa que el pasado 1° de septiembre de 2025, fue notificado el laudo arbitral emitido por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), en el marco de la disputa contractual entre el Club y el jugador Daniel Alves Da Silva”.

Caso Dani Alves. ¿Por qué fue encarcelado el futbolista brasileño?

En febrero del 2024 el exfutbolista Dani Alves fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por haber agredido sexualmente a una joven en el baño de una discoteca en Barcelona, España, la noche del 30 de diciembre del 2022.

La Fiscalía pedía nueve años de prisión y la parte acusadora 12 para Alves, que ya llevaba poco más de un año en prisión preventiva. La condena también contemplaba, cinco años de libertad vigilada y nueve de alejamiento de la víctima, a la que deberá indemnizar además con 150 mil euros.

Posteriormente, en marzo del 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informó que un tribunal de apelaciones anuló la condena de 4 años y 6 meses de cárcel contra el exfutbolista Dani Alves, acusado de agresión sexual contra una mujer.

De acuerdo con información del tribunal, por unanimidad los jueces dieron la razón al brasileño y anularon la sentencia por los hechos ocurridos en una discoteca en Barcelona, el 31 de diciembre de 2022.

La decisión se tomó, según argumentaron los togados, por hallar "vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos" descritos en la discoteca Sutton.

Alves estuvo en prisión preventiva durante 14 meses y salió en libertad provisional en marzo de 2024, tras depositar una fianza de más de 1 millón de dólares. Sin embargo, la defensa del jugador apeló la condena.

