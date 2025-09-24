Toluca vs Monterrey Hoy: Horario y Canal de Transmisión del Partido Liga MX 2025

El partido Toluca vs Monterrey da continuidad a la jornada 10 del torneo apertura 2025. Es uno de los duelos más atractivos de la jornada de media semana. Se anticipa que será un choque de trenes, con emociones y goles.

El Monterrey llega al infierno como sublíder de la tabla general, dos puntos abajo del Cruz Azul, luego de empatar 0-0 ante los Pumas en la fecha 9. Así que pretende recuperar la senda de la victoria a costa de los Diablos Rojos.

El Toluca, por su parte, marcha en tercera posición con 19 unidades. Su intención es ascender al segundo escalón y para ello tendrán que doblegar a los Rayados (22 puntos).

Toluca vs Monterrey en Vivo Hoy: Alineaciones del partido de la Liga MX 2025

Si no hay cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, ambos equipos saltarán a la cancha con las siguientes alineaciones:

Toluca: Luis García, Diego Barbosa, Antonio Briseño, Federico Pereira, Jesús Gallardo, Franco Romero, Marcel Ruiz, Nico Castro, Jesús Angulo, Alexis Vega y Paulinho.

Monterrey: Santiago Mele, Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga, Jorge Rodríguez, Fidel Ambriz, Sergio Canales, Oliver Torres, Lucas Ocampos y Germán Berterame.

Toluca vs Monterrey en Vivo Hoy: Hora y dónde ver el partido de la Liga MX 2025

El partido Toluca vs Monterrey se juega este miércoles 24 de septiembre en el Estadio Nemesio Díez, casa de los Diablos Rojos.

El balón debe rodar a las 20:00 horas y el partido puedes verlo de manera gratuita a través de la señal de Canal 5. También lo puedes sintonizar por medio de TUDN. Si lo prefieres, también estará disponible en la plataforma de streaming ViX Premium.

