Muere Rudi Johnson, Excorredor de los Cincinnati Bengals de la NFL, a los 45 Años

El excorredor Rudi Johson, quien jugó en la NFL para los Cincinnati Bengals, falleció a los 45 años de edad. Las circunstancias de su muerte no han sido divulgadas por su familia, aunque era de conocimiento público que el atleta padecía de Encefalopatía Traumática Crónica (CTE).

Mike Brown, presidente de Cincinnati Bengals de la NFL, lamentó el deceso de Johnson:

Rudi era una gran persona y fue un excelente corredor para nosotros. Era un jugador confiable y productivo, muy popular entre sus compañeros. Todos lo apreciaban y lo consideraban un gran amigo

Rudi Johnson nació el 1 de octubre de 1979 en Ettrick, Virginia. En el 2004 fue reclutado en la cuarta ronda del Draft de la NFLpor los Bengals. Allí participó en 81 juegos, 59 como titular, hasta su salida en el 2007. Sus mejores temporadas fueron las de 2004, 2005 y 2006: en todas ellas corrió por encima de las 1,300 yardas.

Johnson fue designado al Pro Bowl en la temporada 2004 y su última temporada en la NFL fue jugando con el jersey de los Detroit Lions en el 2008.

¿Qué es la Encefalopatía Traumática Crónica que padecía Rudi Johnson?

La Encefalopatía Traumática Crónica o CTE que padecía Rudi Johnson es una enfermedad cerebral degenerativa y progresiva causada por golpes repetidos en la cabeza y que está asociada con algunos deportes de contacto como el futbol americano o el boxeo.

La CTC es una enfermedad degenerativa que afecta el cerebro y empeora con el paso del tiempo.

Los golpes y conmociones a los que se exponen los deportistas pueden provocar una acumulación de la proteína tau anormal en el cerebro, misma que afecta la función neuronal.

Afecta en mayor medida a personas que han estado expuestas a impactos repetidos en la cabeza: jugadores de futbol americano, jugadores de rugby, boxeadores, practicantes de artes marciales mixtas.

De hecho hay una película que trata sobre la Encefalopatía Traumática Crónica (ETC). Se trata de La verdad oculta, que es protagonizada por Will Smith y está basada en la historia real del neuropatólogo forense Bennet Omalu, quien luchó incansablemente para que la NFL aceptara que las contusiones afectaban a los jugadores de futbol americano.

