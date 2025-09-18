Hay Messi para Rato en la MLS: El Argentino Renueva Contrato con Inter Miami

Lionel Messi y el Inter Miami llegaron a un acuerdo para renovar el contrato del astro argentino, lo que garantizaría que siga activo durante el Mundial de 2026.

Una fuente cercana al club dio algunos detalles de la transacción, la cual podría ser por varios años e implicaría que Messi terminaría su carrera en la MLS.

De acuerdo con los dichos del informante, los preparativos para dar el anuncio ya están en marcha y en las próximas dos semanas se haría oficial.

¿Se queda en Miami o se va a Arabia Saudita?

El contrato de Lionel, de 38 años, concluye este diciembre en la MLS, de tal forma que el pasado verano la liga saudita intentó seducirlo.

Sin embargo, parece que el futuro del campeón del mundo en Qatar 2022 será en Estados Unidos, nación que organizará el Mundial junto con México y Canadá.

Fue a mediados de 2023 cuando Messi llegó al Inter Miami como jugador franquicia tras concluir su carrera en el Barcelona y su paso con el PSG.

Y además de la suma millonaria que seguro resultará de su renovación, Miami le ha dado una mayor tranquilidad a nivel personal.

El paso del Inter Miami

El Inter Miami se ubica en la sexta posición de la Conferencia Este de la MLS, con 49 unidades, y está en la lucha por el reconocimiento al mejor equipo de la temporada regular.

Mientras que Messi busca revalidad el premio al jugador más valioso de la MLS con 20 goles en 21 partidos, convirtiéndose en apenas el quinto jugador en anotar 20 tantos en temporadas consecutivas.

En 2025, el equipo rosa ha logrado una semifinal en la Copa de Campeones de la Concacaf, estar entre los mejores 16 equipos del Mundial de Clubes y una final de la Leagues Cup.

