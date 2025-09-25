Trump Impone un Arancel del 25% a Todos los Camiones Pesados Fabricados Fuera de EUA

El presidente Donald Trump anunció la imposición de un arancel del 25% a todos los camiones pesados fabricados fuera de Estados Unidos, medida que entrará en vigor el 1 de octubre de 2025. La decisión busca beneficiar a los fabricantes estadounidenses del sector.

El mandatario justificó la medida como una respuesta a lo que calificó como "competencia externa desleal" contra los productores nacionales de camiones pesados. Trump argumentó que la política arancelaria protegerá a empresas estadounidenses como Peterbilt, Kenworth, Freightliner y Mack Trucks.

La administración caracterizó la medida como necesaria para evitar lo que describió como una "avalancha de interrupciones externas" en el sector. Trump vinculó la decisión con consideraciones de seguridad nacional, señalando la importancia de mantener la salud financiera de los transportistas estadounidenses.

El anuncio especifica que el arancel aplicará a todos los camiones pesados de fabricación extranjera, sin excepciones geográficas mencionadas. La medida representa una política proteccionista dirigida específicamente al sector del transporte de carga pesada.

La fecha de implementación establecida para octubre de 2025 otorga un período de transición a importadores y fabricantes extranjeros que actualmente operan en el mercado estadounidense. No se proporcionaron detalles sobre el impacto económico esperado o estimaciones de recaudación fiscal.

El sector de camiones pesados incluye vehículos comerciales utilizados para transporte de mercancías a gran escala, representando un segmento clave de la industria automotriz. Las empresas mencionadas como beneficiarias son productores tradicionales con sede en Estados Unidos.

La medida se enmarca dentro de la política comercial de la administración Trump, caracterizada por el uso de aranceles como herramienta de protección industrial. No se especificaron mecanismos de evaluación o revisión posterior de la medida.

Amplía aranceles a mobiliario doméstico

La administración Trump amplió el alcance de su política arancelaria para incluir productos de mobiliario doméstico.

Se estableció un arancel del 50% para gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados, así como un arancel del 30% para muebles tapizados, ambos con la misma fecha de implementación del 1 de octubre de 2025.

