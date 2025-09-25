Trifulca en la FES Acatlán, UNAM; Hay 3 Personas Detenidas, ¿Qué Fue lo que Pasó?

La Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM, ubicada en Naucalpan, Estado de México, reportó que esta tarde se registró una trifulca, por lo que tres personas fueron detenidas. La FES indicó que ante la situación se aplicó el protocolo de seguridad.

Los involucrados fueron puestos a disposición de las autoridades

En un comunicado, la FES Acatlán indicó que cerca de las 15:30 horas de hoy, tres personas participaron en una "trifulca" dentro de la Facultad, por lo que se aplicaron los protocolos correspondientes, y estas personas fueron puestas a disposición. Tras dicha situación, la FES Acatlán pidió evitar la difusión de especulaciones, así como mantenerse informado a través de los canales oficiales.

En tanto, las autoridades educativas agradecieron al personal de vigilancia de la FES "por su pronta reacción".

Esta situación causó incertidumbre entre la comunidad tras los hechos que ocurrieron esta semana en el CCH Sur, donde un alumno de tercer semestre fue atacado por un compañero.