Ataque en CCH Sur: ¿Qué Son los Incels, Grupo Relacionado con Presunto Agresor Lex Ashton?

Lex Ashton, presunto asesino de un alumno del CCH Sur, ha sido señalado por pertenecer a la comunidad incel. ¿Qué es esta subcultura virtual y por qué varios de sus integrantes han estado involucrados en ataques violentos?

¿Lex Ashton ‘N’, presunto asesino de un estudiante del CCH Sur, era incel?

Lex Ashton ha sido señalado por identificarse como incel. El alumno del CCH Sur habría dejado varias publicaciones donde se identificaba como parte de esta subcultura virtual.

“Nunca en mi vida he recibido el amor de una mujer y la neta me duele”, escribió en un foro horas antes el ataque perpetrado al sur de la Ciudad de México. En la misma publicación aseguraba que no tenía amigos ni familia y que solo se sentía comprendido por la gente que frecuentaba en línea.

¿Qué son los incels?

Los incels son una subcultura cuyo nombre es el acrónimo de la expresión involuntary celibate (“célibe involuntario”, en español). Esta subcultura de Internet agrupa a hombres jóvenes cisheterosexuales que aseguran que no pueden relacionarse con mujeres.

Los integrantes de este grupo suelen referirse a los hombres atractivos como chads, a quienes acusan de ser los únicos en quienes se interesan las mujeres. A las mujeres atractivas las llaman stacys, mientras que al resto de las mujeres las llaman femoids.

Este grupo, que se declara contrario a los grupos feministas, está detrás de múltiples agresiones sexuales y feminicidios alrededor del mundo. Sujetos autodenominados como incels también han estado detrás de múltiples tiroteos en Estados Unidos.

Cabe señalar que, en un comunicado, Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, hizo un llamado a los jóvenes que viven circunstancias difíciles y les pidió buscar ayuda y orientación dentro de la universidad. “La Universidad ha puesto a disposición de su comunidad programas de orientación, acompañamiento psicológico y apoyo con perspectiva de género”, se lee en el comunicado sobre el ataque ocurrido en el CCH Sur.

