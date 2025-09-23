CCH Sur: ¿Cuál es el Estado de Salud de Lex Ashton, Presunto Asesino de Compañero?

Lex Ashton, presunto asesino de un compañero en el CCH Sur de la UNAM y agresor de un trabajador de la escuela, continúa hospitalizado bajo el resguardo de autoridades, pero, ¿cuál es su estado de salud? ¿Su vida está en peligro?

El ataque con arma blanca conmocionó a toda la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur (CCH Sur), ubicado en la alcaldía Coyoacán. Su día de estudio pasó de ser uno más en su rutina a un acto que los marcó para toda la vida.

Aunque no lo conozcamos (al compañero fallecido), creo que se queda ese sentimiento de pudo haber sido mi hermano, pude haber sido yo o pudo haber sido alguien que amé (...) Es un sentimiento de vacío y pérdida bastante persistente en todos, dijo Akari, estudiante del CCH Sur a N+

Debido a que la agresión ocurrió alrededor de las 13:00 horas, en la zona del estacionamiento del plantel la escuela se encontraba con una gran población estudiantil y de trabajadores.

Según los primeros datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Lex Ashton “N”, de 19 años, agredió con un arma blanca a Jesús Israel “N”, de 16 años, quien lamentablemente perdió la vida en el lugar.

Durante el intento de contener al agresor, un trabajador administrativo identificado como Armando “N”, de 65 años, resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El probable responsable, quien portaba una capucha al momento de los hechos, intentó huir; al percatarse de que era seguido, subió a un edificio dentro del plantel y se lanzó

¿Cuál es el estado de salud de Lex Ashton?

Debido a la caída desde el tercer piso del edificio IM del CCH Sur, el sospechoso fue reportado con fracturas en ambas piernas, lo que derivó en su traslado a un hospital, donde es custodiado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Lo anterior, porque es investigado por los delitos de:

Homicidio calificado

Lesiones dolosas

A través de redes sociales se dieron a conocer imágenes del sospechoso durante su atención médica de urgencia, en ellas se observa al joven consciente y con diversas manchas hemáticas.

Este martes se informó que Lex Ashton también presenta traumatismo craneoencefálico con fractura y hemorragia craneal.

¿Cuál fue el móvil del ataque en el CCH Sur?

Lex Ashton fue identificado por sus compañeros como el presunto agresor, pues el día del ataque hizo algunas publicaciones en sus redes sociales en las que se le ve portando la misma vestimenta, al igual que las armas que usó.

En las publicaciones también incluyó un mensaje donde supuestamente hacía referencia al ataque:

La escoria como yo tiene la misión de recoger la basura, dice uno de sus mensajes

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, aseguró que las investigaciones del caso continúan, no obstante, se enfocarán en el tema del móvil.

Todavía no estamos en condiciones de informar sobre los motivos del homicidio; eso forma parte de la investigación que se está realizando (...) pero parte de las labores de investigación, se van a focalizar en el tema del móvil

