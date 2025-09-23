Rector de la UNAM Da Mensaje por Alumno Asesinado en el CCH Sur

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), emitió un comunicado sobre el asesinato de un alumno en el CCH Sur el pasado 22 de septiembre. El rector admitió que el incidente “no tiene precedentes” en la historia de la Máxima Casa de Estudios y se solidarizó con la familia de la víctima.

Noticia relacionada: Fiscalía CDMX Revela Delito por el que Investiga a Responsable de Ataque en CCH Sur

En el comunicado se lee:

Este lunes, un estudiante perdió la vida y un trabajador resultó herido en el Plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades al ser atacados por un integrante de nuestra comunidad quien ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes.

En el texto, Leonardo Lomelí Vanegas admitió que este incidente no tiene parangón con ninguno otro sucedido en la universidad:

La pérdida de una vida y la manera en que sucedieron los hechos no tiene precedentes y así hay que asumirlo. Me solidarizo con la familia del estudiante asesinado, con toda la comunidad del CCH Sur y la universitaria en su conjunto, porque esto nos duele a todas y a todos, y hago votos por el restablecimiento del trabajador agredido.

El rector de la UNAM también se comprometió a coadyuvar con las autoridades durante las investigaciones sobre este crimen. Además, señaló que se trabajará en la revisión de los protocolos de seguridad del plantel.

Leonardo Lomelí Vanegas también pidió a los jóvenes buscar ayuda de docentes y de tutores cuando sufran ansiedad o padezcan un problema que no sepan resolver. “La Universidad ha puesto a disposición de su comunidad programas de orientación, acompañamiento psicológico y apoyo con perspectiva de género”, añadió.

Historias recomendadas: