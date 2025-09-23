La tarde de hoy, 23 de septiembre de 2025, se llevará a cabo una asamblea y una “marcha ruidosa” en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de la muerte de un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, quien fue atacado por otro joven con una navaja.

Jesús “N” , de 16 años de edad, murió luego de ser atacado por uno de sus compañeros en el CCH Sur, en la Ciudad de México ( CDMX ).

, de 19 años de edad, quien también hirió a un trabajador de 65 años que intentó detenerlo. Luego del ataque , Lex Ashton “N” corrió hacia uno de los edificios.

, Lex Ashton “N” corrió hacia uno de los edificios. Al verse acorralado, se lanzó de un segundo piso y resultó con fractura en ambas piernas.

Video: Conmoción en Comunidad Estudiantil por Asesinato de Alumno del CCH Sur

El mensaje previo de Lex Ashton

Cabe señalar que minutos antes de la agresión, Lex Ashton publicó un mensaje en inglés que decía: “Escoria como yo tiene la misión de cosechar la basura”.

También subió fotos donde se le vio con la misma sudadera y lentes con las que cometió la agresión, así como imágenes de armas blancas, guantes, una máscara, una sudadera con capucha, una pañoleta y tubos de spray.

Luego de los hechos, la UNAM informó que estará cerca de las familias de los integrantes de la comunidad universitaria agredidos, para darles apoyo y acompañamiento legal.

Comentó que el trabajador lesionado está fuera de peligro y fue dado de alta.

Asamblea y marcha ruidosa

Ante los hechos, esta tarde se llevará a cabo una asamblea y “marcha ruidosa” en las “Islas” de Ciudad Universitaria (CU), en punto de las 13:00 horas.

Se trata del evento denominado “Jornada por la seguridad estudiantil”, al que se convocó “por el asesinato que ocurrió el día lunes 22 de septiembre en el plantel CCH Sur, junto con la violencia que ha existido en el mismo y a nivel universitario”.

Además de los eventos de este martes en CU, mañana miércoles se tiene previsto un homenaje y una “marcha silenciosa” en el CCH Sur.

Sobre la movilización de hoy, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina indicó que se trata de una “Marcha Inter – Bachillerato UNAM”, para exigir paz y el cese a la violencia dentro de la UNAM, convocada por la organización “Tlacuaches encapuchados del sur”.

Investigación por homicidio

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que inició una investigación por el delito de homicidio calificado y lesiones dolosas.

Señaló que el probable agresor, quien es alumno del CCH Sur, está en un hospital bajo custodia de la SSC.

