El Nuevo Cometa C/2025 R2 Será Visible en Octubre, ¿Cómo y Cuándo Verlo desde México?

Un astrónomo aficionado descubrió el cometa C/2025 R2. Ahora, este cometa de cola verde podrá ser visto bajo ciertas circunstancias en el hemisferio norte durante octubre. Te contamos cómo verlo.

Noticia relacionada: ¿De Dónde Viene el Cometa 3I/ATLAS? NASA Explica si Objeto Interestelar es Peligroso

Descubren nuevo cometa verde C/2025 R2

El pasado 11 de septiembre del 2025, el astrónomo aficionado Vladimir Bezugly descubrió el cometa C/2025 R2, usando datos del proyecto SWAN del Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO, por sus siglas en inglés) de la NASA.

Días más tarde, se confirmó la presencia de este cometa en la constelación de Virgo, visible desde el hemisferio sur, con una cola que se extiende por 2 grados. Si recuerdas nuestro tutorial para medir distancias en el cielo con las manos, sabrás que estos 2 grados de longitud equivalen al grosor que tendría tu pulgar si extiendes tu brazo y levantas este dedo.

Video: El Hubble descubre el cometa más grande jamás registrado

¿Cómo ver el cometa C/2025 R2 desde el hemisferio norte en octubre del 2025?

El cometa C/2025 R2 (también conocido como SWAN25B) podrá ser visible en el hemisferio norte. Actualmente, el cometa tiene una magnitud aparente muy baja, de 6,9, por lo que de momento apenas es visible en el cielo.

¿Qué es la magnitud aparente y por qué es tan importante para ver un cometa?

La magnitud aparente es el valor que indica qué tan brillante es un objeto en el cielo. Esta escala puede ser confusa para los aficionados, pues contempla valores negativos. Por ejemplo, el Sol tiene un valor de -26.74º.

En cambio, la estrella Betelgeuse, una de las más brillantes del cielo, tiene una magnitud aparente de 0.58º. El planeta Saturno tiene una magnitud aparente de 0,24 actualmente, pues acaba de pasar el mejor momento del año para verlo (aunque aún puedes admirarlo en el cielo).

La magnitud aparente mínima para ver un objeto o una estrella en el cielo es de 6 grados, por lo que una magnitud de 6.9º implica que este cometa la mayor parte del tiempo solo podrá verse con binoculares o con un telescopio, que fácilmente puede ver objetos con magnitudes de hasta 9º.

Imagen del cometa C/2025 R2 en el cielo. Foto: Space | Gerald Rheemann

¿En qué fecha será posible ver el cometa C/2025 R2 a simple vista?

Sin embargo, se espera que a lo largo de octubre mejoren las condiciones para ver el cometa C/2025 R2. Según las últimas observaciones, la visibilidad del cometa mejorará notablemente durante el 2 y el 20 de octubre.

Daniel W.E. Green, de la Oficina Central de Telegramas Astronómicos (CBAT, por sus siglas en inglés) declaró a Space que C/2025 R2 podría alcanzar una magnitud aparente de 6º hacia mediados de mes.

En concreto, el mejor día para el cometa C/2025 R2 será el 12 de octubre, donde incluso será visible a simple vista, bajo condiciones atmosféricas óptimas.

¿Cómo encontrar el cometa C/2025 R2 en el cielo?

En octubre, el cometa C/2025 R2 se ubicará a poco más de 12 grados por encima del horizonte después del atardecer. Esto significa que estará a una altura de un puño y un dedo, siguiendo el tutorial que dimos sobre cómo medir distancias en el cielo.

Hacia el 20 de octubre, el cometa C/2025 R2 alcanzará hasta 30 grados de altura, equivalente a tres puños de distancia, pero será visible preferiblemente con binoculares de la categoría 10x50, aptos para la observación astronómica para aficionados.

Historias recomendadas: