¿Qué Sabemos de Tayron Paredes Gamboa, Venezolano Desaparecido en el Edomex?

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) difundió la ficha para localizar al venezolano Tayron Paredes Gamboa, de 27 años, quien desapareció el pasado 19 de septiembre en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

La familia del originario de Caracas perdió contacto el pasado viernes cuando este se dirigía a hacer una entrega en Huehuetoca, ya que trabaja como repartidor por aplicación.

Noticia relacionada: ¿Quiénes Eran B-King y Regio Clown, Músicos Colombianos Hallados Muertos en México?

De acuerdo con la publicación en redes sociales de Katherin Rodríguez, quien dijo ser su prima, Tayron estaba trabajando como "delivery cuando perdimos señal de su GPS a las 4:00 p.m. Desde entonces no hemos tenido ningún tipo de contacto con él".

La última ubicación conocida de Tayron Paredes Gamboa, según Rodríguez, fue en la zona de caseta de Jorobas, en Huehuetoca, Estado de México, y publicó algunos detalles físicos y de vestimenta de su primo:

Edad: 27 años.

Estatura: 1.80 metros.

Complexión: Delgado.

Cabello: negro.

Ojos: color miel.

Vestimenta: playera negra, pantalón marrón oscuro y tenis color gris.

Aunque en algunas publicaciones se detalla que Tayron Paredes se dedica a la música, aunque sus familiares han informado que al momento de su desaparición realizaba su trabajo de repartidor.

Tayron Paredes Gamboa tiene 27 años y es originario de Venezuela. Foto: Comisión Nacional de Búsqueda

B-King y Regio Clown

El caso de Tayron Paredes Gamboa toma relevancia por haber ocurrido la misma semana de la desaparición y muerte de los músicos colombianos B-King y Regio Clown, cuyos cuerpos fueron hallados en Cocotitlán, también en el Edomex.

De acuerdo con las autoridades, los músicos fueron vistos por última vez el 16 de septiembre en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y sus restos fueron hallados en el mencionado municipio mexiquense un día después.

Video: SRE Promete Investigación Exhaustiva en el Caso de Desaparición y Asesinato de Artistas Colombianos

Fue a través de los tatuajes que tenían tanto B-King como Regio Clown que sus familiares los identificaron. También se les aplicaron pruebas de ADN.

Se espera que sea en las próximas horas cuando las autoridades entreguen los cuerpos a sus familiares.

Historias recomendadas:

Con información de N+

ICM