Fiscalía CDMX Revela Delito por el que Investiga a Responsable de Ataque en CCH Sur

Durante la conferencia de prensa de hoy, 23 de septiembre de 2025, las autoridades capitalinas dieron detalles sobre el caso del ataque con arma blanca en las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur.

En ese sentido, informaron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado y lesiones dolosas tras el ataque en el plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde un estudiante perdió la vida y un trabajador resultó herido.

La FGJ también informó que ya se llevan a cabo entrevistas, peritajes y otras diligencias con el objetivo de solicitar una orden de aprehensión en su contra por los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas.

¿Cómo fue el ataque en CCH Sur?

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de septiembre, cuando un alumno de 19 años, identificado como Lex Ashton "N", ingresó al plantel ubicado en Jardines del Pedregal, Coyoacán, y agredió con un arma blanca a Jesús Israel "N", de 16 años, quien falleció a consecuencia de las heridas.

Durante el intento por detener al agresor, un trabajador de intendencia, de 65 años, también resultó lesionado. Tras el ataque, Ashton intentó huir y se arrojó desde un edificio dentro de las instalaciones del plantel, lo que le provocó lesiones por las que permanece hospitalizado. Actualmente se encuentra bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

