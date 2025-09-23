Video: Momento en que Activistas Escalan la Estela de Luz para Desplegar Manta

La mañana de hoy, 23 de septiembre de 2025, activistas escalaron la Estela de Luz; un dron de N+ captó el momento en el que ascendieron para desplegar una manta monumental.

Los nueve activistas de la organización ambientalista Greenpeace subieron a una altura de 70 metros y desde la Estela de la Luz desplegaron la manta de 27 metros con el mensaje "La Selva Maya grita. Semarnat, ¡Sálvala!".

La protesta pacífica buscó visibilizar la "devastación" que enfrenta la Selva Maya, considerada un pulmón más importante de América y hogar de especies emblemáticas como el jaguar. Según la organización ambientalista, este ecosistema se encuentra bajo una fuerte presión debido a la agroindustria, las mega-granjas porcícolas, proyectos turísticos, inmobiliarios y de infraestructura ferroviaria, entre ellos el Tren Maya.

Activistas desplegaron una lona en la Estela de Luz, en la CDMX, en defensa de la selva maya.



Así fue el momento en que activistas subieron a la Estela de Luz

Desde muy temprano los nueve activistas se reunieron en la Estela de la Luz, donde escalaron, acción que duró alrededor de una hora para llegar hasta una altura indicada para que pudieran desplegar la manta. También activaron bengalas de humo no tóxicas en contra de la destrucción de la Selva Maya.

Carlos Samayoa, coordinador de la campaña México al grito de ¡Selva!, señaló que se está contaminando y devastando este espacio.

Literalmente la Selva arde bajo el fuego cruzado de múltiples industrias que la están contaminando y devastando a un ritmo del cual no podrá recuperarse. Tan solo en los últimos cinco años fueron deforestadas casi 300 mil hectáreas. Eso es más de lo que se perdió a lo largo de veinte años previos. Estamos hablando del pulmón más importante de México y el segundo más grande la región y hoy está bajo la presión de la industria inmobiliaria, de la hotelera.

