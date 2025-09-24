Marcha por Ataque en el CCH Sur: Puntos Afectados por Manifestación de Alumnos de la UNAM

Por segundo día consecutivo, este miércoles 24 de septiembre de 2025 se llevará a cabo una marcha en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de la muerte de un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, quien fue agredido con una navaja por parte de un compañero.

Ante ello, aquí te informamos en dónde se realizará la movilización, para que tomes previsiones ante afectaciones en vialidades del sur de la Ciudad de México (CDMX).

También puedes seguir todos los canales de N+ para conocer la situación de diversas avenidas, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

En contexto:

Jesús “N”, de 16 años de edad, murió luego de ser atacado por uno de sus compañeros en el CCH Sur, en la Ciudad de México (CDMX).

El agresor fue identificado como Lex Ashton “N”, de 19 años de edad, quien también hirió a un trabajador de 65 años que intentó detenerlo.

Luego del ataque, Lex Ashton “N” corrió hacia uno de los edificios.

Al verse acorralado, se lanzó de un segundo piso y resultó con fractura en ambas piernas.

Noticia relacionada: CCH Sur: ¿Cuál es el Estado de Salud de Lex Ashton, Presunto Asesino de Compañero?

Marcha y homenaje en la UNAM

Para este miércoles, estudiantes por la paz de la UNAM anunciaron una marcha en CU en la alcaldía Coyoacán.

La movilización comenzará a las 13:00 horas.

Partirá del CCH Sur, ubicado en Bulevar Cataratas, en la colonia Jardines del Pedregal.

Sur, ubicado en Bulevar Cataratas, en la colonia Jardines del Pedregal. Se dirigirá a la Rectoría de la UNAM en Ciudad Universitaria, en avenida Insurgentes Sur número 3000.

Se trata de una “marcha silenciosa” en CU que forma parte de las acciones de la “Jornada por la Seguridad Estudiantil”.

Los estudiantes se manifestarán en demanda de paz y cese de violencia dentro de la UNAM, luego de la muerte de Jesús “N”. Al finalizar la marcha, rendirán un homenaje y colocarán flores en memoria del alumno.

Noticia relacionada: Rector de la UNAM Da Mensaje por Alumno Asesinado en el CCH Sur

Entrega de pliegos petitorios

Ayer, durante la primera movilización por el caso del CCH Sur, los manifestantes entregaron dos pliegos petitorios; uno fue entregado por una comisión de padres y madres de familia de alumnas y alumnos del CCH Plantel Sur, y otro de un grupo de integrantes de la comunidad estudiantil del CCH-Sur.

De acuerdo con un comunicado de la Máxima Casa de Estudios, ambos pliegos contienen un conjunto de demandas vinculadas a los temas de la seguridad dentro y alrededor del plantel, así como a la atención de la salud mental de los estudiantes.

Estas demandas serán analizadas de manera integral y las que correspondan a la responsabilidad de la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario les serán turnadas.

La UNAM añadió que autoridades centrales acordaron con los manifestantes establecer mesas de diálogo para analizar las opciones y temas específicos, teniendo el bienestar de las comunidades universitarias como un objetivo común.

HIstorias recomendadas:

Con información de N+.

spb