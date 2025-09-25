Gobernador de Sinaloa Descarta Reforzar Seguridad de su Familia tras Ataque Armado a Escoltas

El gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya declaró que no incrementará la seguridad para él ni para su familia, luego del hecho violento ocurrido el pasado martes 23 de septiembre, en el que dos elementos de la Dirección de Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado resultaron heridos, mientras custodiaban a su nieta. Uno de los policías quedó grave, mientras que la menor resultó ilesa.

El mandatario destacó que su prioridad es no interferir en la investigación y que cualquier información adicional corresponde a la Fiscalía General del Estado, por lo que aseguró que no ofrecerá más declaraciones sobre el caso. Sin embargo, reiteró que su familia se encuentra bien y que no ha recibido ningún tipo de amenaza.

Hija del gobernador continuará con su rutina normal en Culiacán

Por su parte, Eneyda Rocha Ruiz, Presidenta del DIF Sinaloa e hija del gobernador, coincidió en que la menor se encuentra tranquila y destacó la labor de los policías que intervinieron, a quienes calificó como valientes y responsables.

Asimismo, señaló que su familia continuará con su rutina normal en Culiacán, ya que el incidente no fue un ataque dirigido contra su hija, sino un intento de robo del vehículo en el que se trasladaban.

Además, Rocha Ruiz señaló que, hasta el momento, no ha recibido comunicación de las autoridades federales sobre la investigación del caso, aunque tanto ella como su hija continúan recibiendo atención psicológica de manera constante.

