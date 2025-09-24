Sheinbaum Informa Posible Causa del Ataque a Camioneta donde Iba Nieta de Gobernador de Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó hoy 24 de septiembre de 2025 sobre la posible causa del ataque a la camioneta donde iba la nieta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Alrededor de las 18:30 horas del pasado 23 de septiembre de 2025, Rocha Moya confirmó que un auto donde iba su nieta sufrió un ataque armado en Culiacán.

Los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Sheinbaum informa posible causa del ataque a la camioneta

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre la agresión que sufrió el vehículo donde iba la nieta del gobernador Rubén Rocha Moya.

Se está investigando cuál fue la causa, parece fue el robo del vehículo, no necesariamente está vinculada con la familia. Se están haciendo todas las investigaciones y el gabinete (de seguridad) va a dar seguimiento.

Sheinbaum Pardo señaló que el pasado martes estaba el Gabinete de Seguridad se encontraba en Culiacán, Sinaloa; sin embargo, cuando se reportó el ataque a la camioneta donde iba la nieta de Rocha Moya, ya había regresado a la Ciudad de México (CDMX).

¿Cómo fue el ataque? La presidenta Claudia Sheinbaum expuso que "iba manejando un escolta, y había otra persona en el vehículo, y hubo agresión contra estas personas y hasta ahora, lo que se mencionó en el gabinete, es que (la causa) parece ser robo de la camioneta, pero no se desacata cualquier hipótesis"

La mandataria federal explicó que la Fiscalía estatal, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad, "debe hacer las investigaciones".

