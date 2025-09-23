¿Quién Es Eneyda Rocha, Hija del Gobernador de Sinaloa, Cuyas Escoltas Fueron Atacadas Hoy?

Después de que la tarde de este martes 23 de septiembre 2025, elementos de la Dirección de Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa fueran agredidos a balazos en la salida sur de Culiacán, el gobernador del estado, Rubén Rocha, indicó que en la unidad viajaba su nieta.

Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, el gobernador informó que se trató de un intento de despojo de la unidad, y que los agentes lesionados ya reciben atención médica.

En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

En tanto, un autobús recibió impactos de bala por la agresión sin que se reportaran personas lesionadas.

Más tarde, la hija del gobernador, Eneyda Rocha, publicó en su cuenta de X que, en la unidad agredida viajaba su hija, quien resultó ilesa. Señaló al igual que el gobernador, que se trató de un intento de despojo de la camioneta.

Agradezco de corazón la labor de los elementos de la SSP Sinaloa que intervinieron y hoy reciben atención médica. A ellos y sus familias, todo mi reconocimiento y solidaridad. Gracias

¿Quién es Eneyda Rocha Ruiz?

Es presidenta del DIF del estado desde el 4 de noviembre de 2021

Fue académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Hija de Socorro Ruiz Carrasco y Rubén Rocha

El cargo de presidenta del DIF Sinaloa lo ocupa la primera dama, sin embargo, lo hace la hija del gobernador porque la esposa de Rubén Rocha falleció en 2016.

